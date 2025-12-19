ジョン・F・ケネディ・舞台芸術センターのオペラハウスを大統領席から見下ろすトランプ米大統領＝3月17日/Chip Somodevilla/Getty Images/File

（CNN）米首都ワシントンにある総合文化施設「ジョン・F・ケネディ・舞台芸術センター」の理事会は18日、同施設をジョン・F・ケネディ元大統領とドナルド・トランプ大統領のちなんだ名称に改称することを決議した。

「ケネディ・センターの理事会は本日、同施設を『ドナルド・J・トランプおよびジョン・F・ケネディ舞台芸術記念センター』に改称することを全会一致で決定した」と、広報担当者は声明で述べた。名称は、トランプ氏が2期目就任初期に同センターの理事長を引き継いで以降の取り組みをたたえるものだとしている。

この動きは、1964年に民主党のケネディ元大統領を記念する施設として議会が指定した同センターの名称について理事会が改称の権限を有するかという法的懸念を直ちに招いた。同時に、ケネディ家からの反発にも直面している。

新たに構成された理事会によって2月に理事長に選ばれたトランプ氏はたびたび、同センターを「トランプ・ケネディ・センター」と命名すると冗談交じりに語ってきた。事情に詳しい関係者によると、18日の理事会にはトランプ氏も電話で参加し、同氏によって選任された理事らがその意向を承認したという。

トランプ氏は同日、この採決について「光栄」であり、「驚いた」と語った。

「非常に著名な理事の1人がこの案を持ち出し、多くの理事がいる中で採決が行われ、全会一致で可決された」（トランプ氏）

同センターのウェブサイトのヘッダーは18日午後までに、「トランプ・ケネディ・センター」に更新された。

ホワイトハウスは採決が全会一致だったとしているが、理事のジョイス・ビーティ下院議員（民主党）は、その主張を否定した。同氏は電話で参加しており、懸念を表明しようとしたが、発言しようとするたびにミュートにされたという。

法的懸念とケネディ家の反発

同センターの名称を変更する理事会の動きをめぐっては合法性について疑問が残る。さらにケネディ家の一員は18日、この取り組みを非難した。

「ケネディ・センターは、銃弾に倒れた大統領のための生きた記念碑であり、連邦法によってケネディ大統領の名が付けられている」と、元下院議員のジョセフ・ケネディ氏はX（旧ツイッター）で述べた。「誰が何と言おうと、リンカーン記念堂の名称を変えられないのと同様、改称することはできない」

専門家らはCNNに対し、18日の理事会決定は違法である可能性が高いが、この動きに対して争おうとする人物が訴訟の「原告適格」を持つかどうかは不明だと語った。

「法的にこれが可能である余地はまったくない」。ジョージタウン大学法律センターで立法を専門とするデービッド・スーパー教授はそう述べる一方で、「現政権は、現実的に訴えられる見込みがない限り、法律は気にしていない」とも言い添えた。