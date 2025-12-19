ÉéºÄ£²£°£°£°²¯±ßÄ¶¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¡¥á¥Ã¥·Éüµ¢¤Ê¤éÁý¼ý£³£¶£´²¯±ß¡¢ºâÀ¯ºÆ·ú¤Ë¿·²ñÄ¹¸õÊä¤¬ÌÀ¸À
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²ñÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥Þ¥ë¥¯¡¦¥·¥ê¥ë»á¤¬£²£°£²£±Ç¯¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½£Æ£×¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê£³£¸¡á¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤ÎÉüµ¢¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Ó£Ï£Ã£Ã£Å£Ò¡¡£Ô£Á£Ì£Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ê¥ë»á¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÎ¥¤ì¤¿º£¤Ç¤â¥á¥Ã¥·¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÉéºÄÁí³ÛÌó£±£²²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£²£±£¸£´²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¿¼¹ï¤ÊºâÀ¯Æñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÎºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥á¥Ã¥·¤ÎÉüµ¢¤Ï£²²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£³£¶£´²¯±ß¡Ë¤Î¼ý±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¼ý±×Áý²Ã¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥á¥Ã¥·¤È¤Î¹ç°Õ¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥·¥ê¥ë»á¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¼ýÆþ¤È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥á¥Ã¥·¤Ï¸Î¶¿¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¼Â¸½¤µ¤»¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤ËÍø±×¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥ó¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤½¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿²ñÄ¹¸õÊä¤Î¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Õ¥©¥ó¥È»á¤â¥á¥Ã¥·¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Êµ¢´Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñÄ¹Áªµó¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¸½¿¦¤Î¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥é¥Ý¥ë¥¿²ñÄ¹¤Î»ÑÀª¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£¥á¥Ã¥·¤¬ºÆ¤Ó¥¯¥é¥Ö¤Î£±£°ÈÖ¤òÇØÉé¤¦Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ï¥á¥Ã¥·¤È£³Ç¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÉüµ¢¤Î¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¸«ÄÌ¤·¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£