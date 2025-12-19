【「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」POP UP SHOP】 販売期間：12月19日～2026年1月18日

　「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」POP UP SHOPがイトーヨーカドー店舗にて12月19日から2026年1月18日まで開催される。

　今回のPOP UP SHOPでは、「おなまえプレートバッジ」や「エンベロープケース」など新作グッズが登場するほか、お文具さんのぬいぐるみも再販される。また、店舗限定配布の購入特典も用意されている。

　なお、グッズはイトーヨーカドーネット通販でも購入できる。

グッズ販売情報

販売期間：12月19日(金)～2026年1月18日(日)

【販売場所】
・イトーヨーカドー　アリオ亀有店
・イトーヨーカドー　アリオ葛西店
・イトーヨーカドー　アリオ北砂店
・イトーヨーカドー　多摩センター店
・イトーヨーカドー　アリオ蘇我店
・イトーヨーカドー　ららぽーと横浜店
・イトーヨーカドー　グランツリー武蔵小杉店
・イトーヨーカドー　大和鶴間店
・イトーヨーカドー　あべの店
・イトーヨーカドー　アリオ八尾店

【通販】

□イトーヨーカドーネット通販のページ

コラボグッズ一覧

　グッズには、お文具さんとハローキティ・シナモロール・マイメロディ・クロミ・ポチャッコがコラボしたイラスト、そしてお文具さんだけでなく「お文具さん×シナモロール」、「プリンさん×ポムポムプリン」、「名も無き者×バッドばつ丸」、「猫さん×タキシードサム」、「子猫さん×ハンギョドン」、「ゼリーさん×ぐでたま」がコラボしたイラストの2種が使用されている。

・缶バッジ（全5種／ブラインド）
・おなまえプレートバッジ（全6種／ブラインド）
・フレークシール（10枚セット）（全1種）
・付箋入り缶ケース（全1種）
・パーツ付きアクリルキーホルダー（全6種）
・エンベロープケース（全1種）
・ダイカットスマホステッカー（全6種）
・アクリルマグネット（全11種）
・5連クリアしおり（全2種）
・ボールチェーンぬいぐるみ（全5種）
・卓上カレンダー（全1種）

※ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

購入特典はイラストカード！

　「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」の新商品のみを1会計2,200円（税込）購入ごとに、購入特典としてイラストカード（全11種）が1枚もらえる。ただし、通販での購入は配布対象外となる。

コラボグッズの実物写真を一部紹介

(C)お文具 ／ 講談社　(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664098