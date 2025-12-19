「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」POP UP SHOPがイトーヨーカドー店舗にて本日より開催！新作グッズが登場。お文具さんのぬいぐるみも再販
「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」POP UP SHOPがイトーヨーカドー店舗にて12月19日から2026年1月18日まで開催される。
今回のPOP UP SHOPでは、「おなまえプレートバッジ」や「エンベロープケース」など新作グッズが登場するほか、お文具さんのぬいぐるみも再販される。また、店舗限定配布の購入特典も用意されている。
なお、グッズはイトーヨーカドーネット通販でも購入できる。
グッズ販売情報
販売期間：12月19日(金)～2026年1月18日(日)
【販売場所】
・イトーヨーカドー アリオ亀有店
・イトーヨーカドー アリオ葛西店
・イトーヨーカドー アリオ北砂店
・イトーヨーカドー 多摩センター店
・イトーヨーカドー アリオ蘇我店
・イトーヨーカドー ららぽーと横浜店
・イトーヨーカドー グランツリー武蔵小杉店
・イトーヨーカドー 大和鶴間店
・イトーヨーカドー あべの店
・イトーヨーカドー アリオ八尾店
【通販】
□イトーヨーカドーネット通販のページ
コラボグッズ一覧
グッズには、お文具さんとハローキティ・シナモロール・マイメロディ・クロミ・ポチャッコがコラボしたイラスト、そしてお文具さんだけでなく「お文具さん×シナモロール」、「プリンさん×ポムポムプリン」、「名も無き者×バッドばつ丸」、「猫さん×タキシードサム」、「子猫さん×ハンギョドン」、「ゼリーさん×ぐでたま」がコラボしたイラストの2種が使用されている。
・缶バッジ（全5種／ブラインド）
・おなまえプレートバッジ（全6種／ブラインド）
・フレークシール（10枚セット）（全1種）
・付箋入り缶ケース（全1種）
・パーツ付きアクリルキーホルダー（全6種）
・エンベロープケース（全1種）
・ダイカットスマホステッカー（全6種）
・アクリルマグネット（全11種）
・5連クリアしおり（全2種）
・ボールチェーンぬいぐるみ（全5種）
・卓上カレンダー（全1種）
※ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。
購入特典はイラストカード！
「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」の新商品のみを1会計2,200円（税込）購入ごとに、購入特典としてイラストカード（全11種）が1枚もらえる。ただし、通販での購入は配布対象外となる。
コラボグッズの実物写真を一部紹介
(C)お文具 ／ 講談社 (C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664098