【「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」POP UP SHOP】 販売期間：12月19日～2026年1月18日

「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」POP UP SHOPがイトーヨーカドー店舗にて12月19日から2026年1月18日まで開催される。

今回のPOP UP SHOPでは、「おなまえプレートバッジ」や「エンベロープケース」など新作グッズが登場するほか、お文具さんのぬいぐるみも再販される。また、店舗限定配布の購入特典も用意されている。

なお、グッズはイトーヨーカドーネット通販でも購入できる。

グッズ販売情報

販売期間：12月19日(金)～2026年1月18日(日)

【販売場所】

・イトーヨーカドー アリオ亀有店

・イトーヨーカドー アリオ葛西店

・イトーヨーカドー アリオ北砂店

・イトーヨーカドー 多摩センター店

・イトーヨーカドー アリオ蘇我店

・イトーヨーカドー ららぽーと横浜店

・イトーヨーカドー グランツリー武蔵小杉店

・イトーヨーカドー 大和鶴間店

・イトーヨーカドー あべの店

・イトーヨーカドー アリオ八尾店

【通販】

□イトーヨーカドーネット通販のページ

コラボグッズ一覧

グッズには、お文具さんとハローキティ・シナモロール・マイメロディ・クロミ・ポチャッコがコラボしたイラスト、そしてお文具さんだけでなく「お文具さん×シナモロール」、「プリンさん×ポムポムプリン」、「名も無き者×バッドばつ丸」、「猫さん×タキシードサム」、「子猫さん×ハンギョドン」、「ゼリーさん×ぐでたま」がコラボしたイラストの2種が使用されている。

・缶バッジ（全5種／ブラインド）

・おなまえプレートバッジ（全6種／ブラインド）

・フレークシール（10枚セット）（全1種）

・付箋入り缶ケース（全1種）

・パーツ付きアクリルキーホルダー（全6種）

・エンベロープケース（全1種）

・ダイカットスマホステッカー（全6種）

・アクリルマグネット（全11種）

・5連クリアしおり（全2種）

・ボールチェーンぬいぐるみ（全5種）

・卓上カレンダー（全1種）

※ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

購入特典はイラストカード！

「お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ」の新商品のみを1会計2,200円（税込）購入ごとに、購入特典としてイラストカード（全11種）が1枚もらえる。ただし、通販での購入は配布対象外となる。

コラボグッズの実物写真を一部紹介

(C)お文具 ／ 講談社 (C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664098