àÂçËãÇÐÍ¥áÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½È½·è¡Ö¼Ò²ñÆâ¤Ç¤Î¹¹À¸¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤ÈºÛÈ½Ä¹
¡¡´¥ÁçÂçËã½ê»ý¤ÇËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬£±£¹Æü¤¢¤ê¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¹´¶Ø·º£±Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¡Êµá·º¡¦¹´¶Ø·º£±Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÆþÄî¤·¤¿À¶¿åÈï¹ð¤Ï¡¢Â¨Æü·ë¿³¤·¤¿¤µ¤ë£¸Æü¤Î½é¸øÈ½¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¹õ¥¹¡¼¥Ä¤Ë¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¡£Á°²ó¤ÈÍ£°ì°ã¤Ã¤Æ¡¢Çò¥Þ¥¹¥¯¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£³«Äî¤·¤¹¤°È½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À¶¿åÈï¹ð¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¡¢½Í¡¹¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤¯È½·èÍýÍ³¤Ç¤Ï¡¢Çä¿Í¤«¤é²¿²ó¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂçËã¤Ë¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¯°ÍÂ¸À¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤¬ÆóÅÙ¤È¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¹¹À¸¤òÀÀ¤¤¡¢ÄÌ±¡¤ä¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»²²Ã¤Ç¹¹À¸¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µâ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¼Ò²ñÆâ¤Ç¤Î¹¹À¸¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖË¡Äî¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ä½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡£ºÛÈ½Ä¹¤«¤éÀâÍ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À¶¿åÈï¹ð¤ÏËµÄ°ÀÊ¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ëÀ¼¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ÂàÄî»þ¤ÏºÛÈ½´±¡¢¸¡»¡´±¤½¤·¤ÆËµÄ°¿Í¤Ë¥Ú¥³¥ê¤È¤ª¼µ·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÃÏºÛÆþ¤ê¤·¤¿À¶¿åÈï¹ð¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ï¡¢¹õ¤¤Ëë¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÈÌËµÄ°ÀÊ£±£¸ÀÊ¤òµá¤áÃêÁª¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£²£¶¿Í¤Ç¡¢ÅöÁªÇÜÎ¨¤ÏÁ°²ó¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸£·ÇÜ¡£
¡¡º£Ç¯£¶·î¤Î·ºË¡²þÀµ¤Ç¡¢Ä¨Ìò·º¡¦¶Øîþ·º¤¬¹´¶Ø·º¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¡¢ÌôÊª·ÝÇ½¿Í½é¤ÎÈ½·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½¾Íè¤ÎÄ¨Ìò¡¦¶Øîþ·º¤Ë¤ÏÈ¿¾Ê¤òÂ¥¤¹Ä¨È³Åª°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼õ·º¼Ô¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿·ºÌ³ºî¶È¤ä¶ºÀµ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Î¹¹À¸¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤¬¹´¶Ø·º¡£