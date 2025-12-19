『リュウジのグヤーシュ』発売開始/ハンガリーの家庭料理を米に合う味付けにアレンジ【ほっかほっか亭×料理研究家リュウジ】

持ち帰り弁当のほっかほっか亭は、2025年11月から料理研究家リュウジとのコラボ商品「バズベントウ 再び。」シリーズを販売している。今回は、ハンガリーの家庭の味である「グヤーシュ」をお弁当仕立てにした、『リュウジのグヤーシュ』2品を12月18日から発売する。数量限定のため、なくなり次第終了。

秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海･北陸地方、大阪府、兵庫県(但し、淡路島除く)、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国･山陰地方、九州地方の各店で取り扱う。

【『リュウジのグヤーシュ』2品 概要】

牛肉と野菜をじっくり丁寧に煮込んだ、素朴であたたかな煮込み料理。トマトとパプリカパウダーのやさしい風味で、見た目よりもマイルドな味わいが特徴。野菜のうまみを引き出し、ごはんに合うクミン･ペッパーなどのスパイスを効かせ、リュウジ流のオリジナルに仕上げた。

◆リュウジのグヤーシュ ライス付:税込980円

◆リュウジのグヤーシュ ライス付(ローストチキン):税込1,480円

リュウジのグヤーシュ ライス付(ローストチキン)

〈ほっかほっか亭×リュウジ コラボ第2弾〉

ほっかほっか亭では、SNS総フォロワー数1,100万人を超えるYouTuber･料理研究家リュウジとのコラボ第2弾シリーズ「バズベントウ 再び。」を、2025年11月6日から販売している。発売直後から、SNS上で多くの食べてみた投稿が見られるなど、2025年3月に実施した第1弾に引き続き、第2弾も好評だという。

今回は、おいしさだけでなく、ほっかほっか亭で世界の料理を味わえるという“楽しさ”を追求し、大阪･関西万博で話題となったハンガリーの家庭の味「グヤーシュ」をお弁当仕立てにした『リュウジのグヤーシュ』2品を開発した。

料理研究家リュウジ

〈ハンガリーの家庭料理を米に合う味付けに〉

『リュウジのグヤーシュ』は、リュウジが大阪･関西万博 ハンガリーパビリオンに併設されたレストラン「ミシュカ」のグヤーシュ･スープ、ポテトコンフィ(牛肉)を食べて感動し、考案したグヤーシュのレシピが会話に上がったことが開発のきっかけだという。

ハンガリーの家庭料理「グヤーシュ」は、味や具材が家庭によって異なる。そこで、ほっかほっか亭の商品開発担当者がリュウジ氏のレシピを基に、米に合う味付けを追求。リュウジ氏との試食を重ねて完成した。

ほっかほっか亭×料理研究家リュウジ『リュウジのグヤーシュ』

■ほっかほっか亭×料理研究家リュウジ「バズベントウ 再び。」