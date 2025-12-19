【魚べい】1貫180円「特大赤えび」や1貫130円「炙りたらこ海苔包み」など登場、『旨ネタフェア』開催

寿司チェーン「魚べい」「元気寿司」は12月19日から、全国の店舗で『旨ネタフェア』を開催する。

同フェアでは、「特大赤えび」や「炙りたらこ海苔包み」、「あかにし貝」などが登場する。フェア商品はいずれも、なくなり次第終了となる。

「魚べい」「元気寿司」ロゴ

〈『旨ネタフェア』ラインアップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉特大赤えび(1貫180円)

〈2〉炙りたらこ海苔包み(1貫130円)

〈3〉あかにし貝(2貫110円)

〈4〉えんがわぐんかん(2貫110円)

〈5〉あんきも(2貫150円)

※店舗の所在地域･立地条件によっては価格が異なる場合がある。

魚べい・元気寿司『旨ネタフェア』

『旨ネタフェア』は、「旨味が広がる」「深い味わい」をテーマに、味わい深い食材を手ごろな価格で楽しめるよう企画された。寒い季節にこそ味わってほしい、旨味を存分に堪能できる商品を取りそろえたという。

◆特大赤えび

ぷりっと弾ける食感と、濃厚な甘さが特徴。

特大赤えび

◆炙りたらこ海苔包み

北海道産たらこを香ばしく炙り、旨味を引き立てた一品。

炙りたらこ海苔包み

◆あかにし貝

噛むほどに旨味が広がる、磯の香り豊かな商品。

あかにし貝

◆えんがわぐんかん

“コリッ”とした歯ごたえと、口の中に広がる濃厚な脂の旨味が楽しめる。

えんがわぐんかん

◆あんきも

甘く濃厚で、とろけるような食感が特徴。

あんきも

〈柑橘スイーツも販売中〉

11月28日から販売している柑橘スイーツ3品についても、引き続き販売を行っている。柑橘の爽やかな香りや自然な甘さを生かし、食後でも重くならない軽やかな味わいに仕上げた。

柑橘スイーツ 3品

◆せとかのミルクレープ(290円)

国産せとかのペースト入りクリームとクレープを重ねたミルクレープ。

せとかのミルクレープ

◆まるごとみかん大福(300円)

みかんを丸ごと包み、カットせずに提供する大福。

まるごとみかん大福

◆たっぷりオレンジパフェ(350円)

愛媛県産せとかを使用したジュレをたっぷり使ったパフェ。「魚べい」限定商品。

たっぷりオレンジパフェ

いずれの柑橘スイーツも、素材の風味を生かすため、フルーツの使い方やクリームとのバランスにこだわって仕上げたという。