解散発表した人気YouTuber・きょんくま、火事で家が半焼していた「ほぼ住めない状況に」被害総額明かす
【モデルプレス＝2025/12/19】12月5日に解散を発表したYouTuber・きょんくまが同月17日、自身のチャンネルを更新。火事の被害にあったことを明かした。
【写真】解散した有名YouTuber、火事で半焼する前の広々自宅
きょんは動画冒頭、「実はきょんくまハウスは火事になりました」と報告した。火事による犠牲者はいなかったことなどを伝えつつ、「言うか悩んだんですけど…」と悩んだ末の発表であったことを告白。また、同月5日に解散を発表したことに触れつつ、「こういうのも全部伝えていかないとってなりました」と発表に至った理由を伝えた。
そして、火事が起きた当時は海外にいたことを回顧。帰りの飛行機に乗る前に「燃えてます」という電話がかかってきたそうで、きょんとくまは「ぞっとして。『どういうこと？』って」「理解が追いつかないよね」と口々に話していた。その後は管理会社の人が駆けつけ、スプリンクラーで消火できたと回顧。しかし、きょんは「（火が）収まるまでの燃え方が結構すごくて、いろんなものが焼けて。スプリンクラーの水被害も多かった」と被害の大きさを明かし、警察や消防隊が20人以上来る事態になっていたことを語った。
続けて「結果から言うと、ほぼ半分くらいが燃えてました」「僕の部屋と関係ない部屋は無事だったんですけど、ほぼ住めない状況になって。とんでもないくらい、いろんなものがだめになってしまって」と告白した。パソコンなどの機材や家具などが燃えたと振り返り、「僕らの火の不始末とかではない」と出火元について言及。さらに、退去費用や業者への支払いも含め、被害総額は数百万円にのぼると話していた。
きょんくまは、学生時代から友人であるきょんとくまを中心に仲間たちがダンスやアクロバット、武器製作、チャレンジ企画・ドッキリなどさまざまな企画で動画を投稿しているグループ。8月16日には、東京・渋谷REXにて1stツアー『原点』を開催。現在、YouTubeの登録者数は173万人を超える。12月5日に解散を発表。同月9日にはくまが結婚を報告している。（modelpress編集部）
