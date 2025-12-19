冨永愛の息子・章胤、SNS上の“万バズ”投稿否定「友達から送られてきたんだけど」
【モデルプレス＝2025/12/19】俳優の冨永章胤が18日、自身のInstagramストーリーズを更新。SNSの“万バズ”投稿を否定した。
【写真】「冨永愛の息子がだいぶメロい」と話題・高身長モデル
冨永はX（旧Twitter）にて「冨永愛の息子がだいぶメロい、、、これで身長195センチとかレベチすぎだろww」と書かれた、投稿の画面をアップ。冨永がアップした時点でその投稿は2034リポストを記録し、“万バズ”投稿となっている。
するとこれを受け、冨永は「メロいまじか笑 友達から送られてきたんだけど、195もねぇって！笑 189.8でーす笑」と自身の身長を明かし、投稿の内容を否定していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「冨永愛の息子がだいぶメロい」と話題・高身長モデル
◆冨永章胤、SNS上の自身の“万バズ”投稿をアップ
冨永はX（旧Twitter）にて「冨永愛の息子がだいぶメロい、、、これで身長195センチとかレベチすぎだろww」と書かれた、投稿の画面をアップ。冨永がアップした時点でその投稿は2034リポストを記録し、“万バズ”投稿となっている。
◆冨永章胤、SNS上の自身の“万バズ”投稿を否定
するとこれを受け、冨永は「メロいまじか笑 友達から送られてきたんだけど、195もねぇって！笑 189.8でーす笑」と自身の身長を明かし、投稿の内容を否定していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】