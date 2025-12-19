180度の変化に注目…BABYMONSTER、『SUPA DUPA LUV』MV公開！強烈さ脱ぎ捨て“清純ビジュアル”へ

BABYMONSTERが、幻想的な感性に満ちたMVを公開した。

【写真】アヒョン、"激細ウエスト"披露

12月19日、BABYMONSTERは2ndミニアルバム『WE GO UP』の収録曲『SUPA DUPA LUV』のMVを公開した。

『SUPA DUPA LUV』は、胸が張り裂けそうなほどの恋心をストレートに描いた歌詞が印象的な楽曲だ。MVでは、そのときめきがエモーショナルな映像美とファンタジックな演出で表現され、好評を集めている。

宇宙、雪原、空、砂漠、草原、部屋の中など、多彩なセットが次々と登場し、視覚的な楽しさを提供した。日常的な空間を離れ、現実と夢の境界を曖昧にする演出が、恋に落ちた心情を描く歌詞と重なり合い、神秘的な雰囲気と高い没入感を生み出している。

メンバーの周囲を舞う“蝶”のオブジェも幻想的なムードを一層引き立て、その中で際立つBABYMONSTERの清楚なビジュアルがファンの感嘆を誘った。さらに、甘美なメロディーに彼女たちの成熟した感情表現が重なり、深い余韻を残している。

これまでの強烈でカリスマ性あふれる姿から一歩踏み出し、BABYMONSTERが持つ無限の表現力を改めて証明したとの評価も多い。『SUPA DUPA LUV』が持つ包み込むような温かさを、彼女たちらしいスタイルで表現し、新たな一面を強く印象づけたからだ。

特に、2ndミニアルバム『WE GO UP』という一枚の作品の中で見せた多彩な変化に称賛の声が相次いでいる。タイトル曲『WE GO UP』では戦士のようなエネルギーを放ち、収録曲『PSYCHO』では大胆なイメージチェンジで衝撃を与えた。そして今回の『SUPA DUPA LUV』では、従来とは180度異なる叙情的なイメージで、卓越したコンセプト消化力を示した。今後の音楽的進化にも期待が高まっている。

なお、BABYMONSTERは現在、全6都市・12公演にわたるアジアファンコンサートツアー「BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26」を開催中。25日には「2025 SBS歌謡大祭典」に出演予定で、レジェンド級のステージを披露することが期待されている。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。