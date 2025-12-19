北海道日本ハムファイターズ、石川祐希＆盒桐…ananが応援してきたアスリートたち

これまでアスリートにも数多く取材してきたanan。応援してきたアスリートたちを振り返ります。

これまでアスリートがananの表紙を飾った号は、そのほとんどが個のトップアスリートをフォーカスしたものでした。しかし今年3月に発売となった2440号では、プロ野球の「北海道日本ハムファイターズ」の選手たちが、プロスポーツチームとしてanan初のカバーに。その反響は予想を上回る大きさで、「個の選手」が持つ強さはもちろんですが、それが掛け合わさった「チーム」としてのパワーの相乗効果を証明してみせました。アスリート表紙の新しいカタチとして、ananは、これからも「チーム」に注目していきます。

北海道日本ハムファイターズ

プロスポーツチームとしてのカバー登場は、初めてでした

No.2440 スペシャルエディション（SE）（2025年3月26日発売）／山粼福也投手、松本剛選手、伊藤大海投手、水谷瞬選手、田宮裕涼選手が、揃いのブラックスーツを纏い、いつもとは違う表情を見せてくれた撮影は、ホームスタジアムの「エスコンフィールドHOKKAIDO」にて敢行。ルックスだけではなく実力もトップの主力勢の出演に、普段ananとは接点のない男性プロ野球ファンからも大反響でした。「推し旅」特集とも連動した北海道旅の案内や、オリジナルトレカ付きで、アスリート表紙の号で初の重版に。

サントリーサンバーズ大阪

ホームタウンでの反響の大きさも、チームならでは！

No.2470 SE（2025年11月5日発売）／今年11月発売の「The TEAM」特集では、バレーボール「SVリーグ」の「サントリーサンバーズ大阪」の選手たちがカバーに。スポーツチームとして「北海道日本ハムファイターズ」に続きました。出演したのは、郄橋藍選手、郄橋塁選手、関田誠大選手、小川智大選手、小野寺太志選手、デアルマス アライン選手の6人。人気・実力とも急上昇の日本代表を牽引する中心選手が4人も。

撮影ビハインドを YouTube でも公開。コンビプレーさながら、撮影中のチームワークも抜群でした。

石川祐希選手＆郄橋藍選手

ダブルエースの表紙が話題に！ 男子バレーボール最強コンビ

2023年9月に表紙を飾ったのは、バレーボール男子日本代表のダブルエース、石川祐希選手と郄橋藍選手。実はアスリートがカバーになるのは、羽生結弦さんを除くと2014年の内田篤人さん以来。バレーボール男子日本代表は2021年の東京五輪で29年ぶりに準々決勝進出、そしてこの年の世界大会で銅メダル獲得という46年ぶりの快挙を成し遂げ、実力・人気とも注目が集まっていたタイミングでのご登場でした。

この後に続くことになるアスリート表紙の流れを作った、エポック的な号といえるかもしれません。

No.2363 SE（2023年9月6日発売）／メディアでも話題となり、即完売。1か月後に別バージョンで再び表紙に起用という異例の事態に。年末にはカレンダーも発売しました。

登場回数トップは郄橋藍選手！

左・No.2321（2022年10月26日発売）、右・No.2405 SE（2024年7月10日発売）／石川選手との2ショットのほか、京都特集の表紙、イタリア時代のレポートなど登場は4年間で7回。初登場は2321号（左）でした。

郄橋藍からのメッセージ

message

「1回目の撮影のことは、すごく覚えています。バレーボール誌以外の撮影が初めてで、「自由に動いてください」って言われて「いや、わからん。動けないよ」って思いながらの撮影だったんです。あとやっぱり（石川）祐希さんとの撮影はめちゃくちゃ印象深いです。その号を持って試合に来てくれて「表紙にサインください」って言われることがすごく多かったです。読者さんにバレーボールを知ってもらえますし、自分自身いろいろな世界と繋がっていけたらと。今後もananさんと一緒にやれることは何でも挑戦したいと思います」

田中大貴選手、比江島慎選手＆篠山竜青選手

Bリーグ誕生でバスケットボールがメジャーに。ananも人気選手を追い続けました！

高いエンターテインメント性、スター選手の輩出…。10シーズン目となる今季も盛り上がり続けるBリーグ。2016年9月のリーグ誕生以降、ananでも度々、人気選手を取り上げます。

最も多く登場したのは河村勇輝選手。2年間で2度の表紙はじめ6回。急成長する日本バスケットボール界を象徴する存在となりました。そしてもう一人が比江島慎選手（現・宇都宮ブレックス）。代表で最年長となった今もチームに欠かせない一人です。48年ぶりに自力出場を決めたパリ五輪を前に、満を持して二人が表紙を飾りました。

No.2109（2018年7月4日発売）／特集は「カッコいいカラダ」。発足3年目のBリーグから田中大貴選手（現・サンロッカーズ渋谷）、比江島慎選手、篠山竜青選手が登場。

富樫勇樹選手＆河村勇輝選手

沖縄で開催されたワールドカップ。代表の快進撃に日本中が熱狂！

No.2361（2023年8月23日発売）／ワールドカップ開幕直前、司令塔の「Wユウキ」が登場。世界との戦い方をインタビュー。この号はバックカバーもこの二人でした。

比江島慎選手＆河村勇輝選手

最強コンビのバディカットが、アスリート表紙のスタンダードに

No.2404 SE（2024年7月3日発売）／センター16ページに、代表の若き司令塔と、長年、代表を支えてきたエースのバディカットが満載。五輪後の9月、二人は再び表紙に。