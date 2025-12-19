2026年1月1日にかけての天気と気温の傾向です。この先は、冬らしくなく、太平洋側でもたびたび雨が降るでしょう。20日(土)から21日(日)は全国的に雨が降り、雷を伴って強い雨や激しい雨の降る所がある見込みです。24日(水)も全国的に雨で、クリスマスイブのお出かけは雨具が必要になりそうです。

20日(土)〜21日(日)は広く雨 クリスマスイブも広く雨

20日(土)から21日(日)は低気圧や前線が日本列島を通過するでしょう。20日(土)は九州から関東で雨が降り出す見込みです。21日(日)はまとまった雨雲が午前中は西日本や北日本、日中は東日本を通過する見込みです。雷を伴って強い雨や激しい雨の降る所があるでしょう。北海道でもはじめ雨が降り、積雪の多く残る所では雪解けが進みそうです。融雪による低い土地の浸水や道路の冠水、土砂災害、河川の増水、なだれに注意してください。





22日(月)は天気が回復し、23日(火)は全国的に晴れるでしょう。ただ、晴天は長続きしません。24日(水)は低気圧や前線が日本列島を通過するでしょう。九州から北海道にかけて広く雨が降り、雨脚の強まる所もありそうです。クリスマスイブのお出かけは雨具が必要になるでしょう。25日(木)も北陸から北海道は午前中にかけて雨が降りますが、次第に寒気が流れ込み、雪に変わる見込みです。

この時期としては高温傾向も 気温のアップダウン大

この先も寒気の影響は弱く、高温傾向となるでしょう。



20日(土)から21日(日)は暖気が流れ込み、気温は平年を上回る所が多くなりそうです。最高気温は、札幌市で20日(土)は10℃以上となるでしょう。仙台市や新潟市、東京都心、名古屋市は16℃前後で平年を上回りそうです。大阪市や福岡市は20日(土)は20℃以上と日中は上着がいらないくらいとなるでしょう。



22日(月)以降は札幌市から東京都心では気温がダウン。冬らしい寒さとなるでしょう。



日々の寒暖差が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。

27日(土)〜28日(日)は広く雨 元日は太平洋側で晴天

27日(土)から28日(日)にかけては南岸低気圧の影響で、広く天気が崩れるでしょう。27日(土)は九州から東海で雨、28日(日)は東海から東北で雨が降りそうです。今のところ、雨で降る所が多いですが、寒気の強さによっては関東など太平洋側で雪になることもありますので、今後の動向に注意が必要です。



29日(月)以降は太平洋側ではおおむね晴れるでしょう。日本海側は雲が多く、雪や雨の降る日がありそうです。2026年1月1日(木)は太平洋側を中心に晴れて、初日の出を拝める所が多くなるでしょう。