耳に、革新をもたらす。開放感と高音質を両立するアイテム【ファーウェイ】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
左右を区別せず装着可能！自由に聞ける【ファーウェイ】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
ファーウェイのワイヤレスイヤホンは、イヤーカフ型のオープンイヤホン。形状記憶合金を用いた「C-bridge Design」により、快適な装着感と安定したフィット感を両立。軽量約5.6グラムのイヤホンは耳への負担が少なく、長時間装着でも快適に使える。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
左右対称デザインにより、左右を区別せず装着できるのも特徴。装着すると自動的に左右の耳を識別し、片耳・両耳どちらでも自由に使えるインテリジェントな体験を提供する。
オープン型設計と指向性音伝達技術により、外耳道を塞がずに自然な音響空間を実現。環境音との共存も可能で、外出時やワークアウト中も安全性が高い。
通話時は、骨伝導VPUセンサーとデュアルマイクに加え、DNNアルゴリズムによるノイズリダクションで雑音の多い環境でもクリアな音声を届ける
バッテリーは約8時間再生に対応、充電ケース込みで最大36時間使用可能。急速充電機能も備えており、10分の充電で最大3時間の再生が可能。
IP54の防塵防滴仕様で、汗や軽い雨にも対応。外出時やワークアウトにもぴったりな、機能性と快適性を融合させた革新的オーディオギアだ。
