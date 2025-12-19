法務省は１９日、今年の「犯罪白書」を公表した。

精神障害のある性犯罪被害者を初めて調査した結果がまとめられ、加害者の３割が障害者施設の職員ら「支援関係者」だったことが明らかになった。白書は、障害を持つ人の身近な存在がリスクになり得る可能性を指摘し、施設内の防犯カメラの活用など対策の強化を求めた。

調査は、２０２２年末までに地裁や支部で判決が言い渡され、２３年６月時点で強制性交罪などで有罪が確定していた事件の被害者を対象とした。精神障害のある男女１７６人と、精神障害のない男女３４９人について、判決文などを基に加害者の属性や被害に遭った当時の認識を調べた。

その結果、被害者に精神障害がある場合、加害者の属性は「支援関係者」が３３％で最も多く、「面識なし」が２９・５％、「知人」が２１％と続いた。精神障害がない場合は、「面識なし」が６０・２％と最多で、「支援関係者」は２・３％だった。

白書は、障害を持つ人が被害に遭うのを防ぐため、防犯カメラなどの活用に加え、▽なるべく一人にしない▽施設内の構造を工夫し、死角をなくす▽人員配置を工夫する――ことなどを対策として示した。

事件当時に「被害を受けた」との認識があった割合は、精神障害がある場合は３８・６％にとどまった。精神障害がない場合（７９・７％）に比べ大幅に低く、性犯罪事件が潜在化しやすい傾向も明らかになった。

白書では例年通り、再犯の状況も分析。２４年に刑法犯で検挙された人のうち、再犯者の割合を示す「再犯者率」は４６・２％だった。２３年に刑務所を出所後、２年以内に再び罪を犯して入所した「再入率」は１３・８％となった。