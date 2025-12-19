ÀîºêF¤¬ÅìµþV¤«¤éÃ«¸ý±ÉÅÍ¤ò³ÍÆÀ¡¡¡ÖÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï19Æü¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤éDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¡Ê26¡Ë¤¬Íèµ¨¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨J1¤Ç35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ã«¸ý¤ÏÂÐ¿Í¼éÈ÷¤ä¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¥Ñ¥¹¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡£ºòÇ¯11·î30Æü¤ÎÀîºêFÀï¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ÁèÃ¥Àï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ã«¸ý¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¡¢Ã«¸ý±ÉÅÍ¤Ç¤¹¡ª¡¡°ÎÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¡¢ÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡þÃ«¸ý¡¡±ÉÅÍ¡Ê¤¿¤Ë¤°¤Á¡¦¤Ò¤í¤È¡Ë1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë9·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£ÅìµþV¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¹ñ»Î´ÜÂç¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯¤ËÅìµþVÆþ¤ê¡£J1ÄÌ»»64»î¹ç8ÆÀÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢77¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£