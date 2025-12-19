スヌーピーファン必見！トキメキが止まらないまるでお菓子!?な新グッズ「ラブ＆スイーツシリーズ」のかわいさがズバ抜けてます！
文具・雑貨メーカーの「クツワ/ビーエスエス」が、スヌーピーをモチーフにした新グッズ「ラブ＆スイーツシリーズ」を発売した。このシリーズではステーショナリーグッズを中心に、日常でよく使うアイテムをラインナップ。まるでスイーツ売り場に並ぶクッキー缶やチョコレートボックスのような、トキメキが止まらないかわいいデザインに仕上がっている。
【写真】スヌーピーグッズの新シリーズ「ラブ＆スイーツ」を見る
■デザインのテーマはティータイムを想起させる3つ！
それぞれのアイテムには、ティータイムにちなんだデザインがほどこされている。A柄はアールグレイをイメージした赤に、スヌーピーときょうだいがアフタヌーンティーを楽しんでいるデザイン。淡いピンクがかわいらしいB柄は、ストロベリーがテーマ。スヌーピーとウッドストックが摘みたてのイチゴを使ってケーキを作っているデザイン。C柄はチョコレートカラー。スヌーピーとチャーリー・ブラウンがチョコレートをおともにくつろぐ姿がデザインされている。
「バンド付きB6ノート」(各836円)は重厚感のあるハードカバーに便利なゴムバンドがあしらわれたリングノート。中にお菓子が詰め込まれていそうな「丸箱入りメモ」(各836円)は、サークルカットのメモが40枚も入っている。
幅と絵柄の異なるマステをセットにした「マスキングテープセット」(各704円)と、使い込んでも総柄プリントがかすれない「ボールペン」(各506円)は、全種類欲しくなるかわいさ！
こんがりとした焼き目まで再現された「クリームサンドポーチ」(各2970円)は、スヌーピーたちの焼き印風アートがアクセント。ファスナーを開けると総柄の裏地が見えるのも楽しい。
「ポーチ付きエコバッグ」(各2750円)は、たたんでカスタードケーキそっくりのポーチにしまっておけるすぐれもの。リップやアクセのほか、ワイヤレスイヤホンやケーブルなどの小物の収納に便利な「ラウンドマカロンポーチ」(各3080円)はバッグの持ち手などに吊るして。
以上のアイテムは、「スヌーピータウン ショップ」やキャラクターグッズ専門店、雑貨屋、文具店などで販売中。オンラインでは「おかいものSNOOPY」でも購入可能。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
