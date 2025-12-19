高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第12週「カイダン、ネガイマス。」の第60回が12月19日に放送され、話題を呼んでいます。

怪談を通じて、距離が近づいていくトキとヘブン。しかし、懐かしい人物からの郵便がトキ宛てに届き――。

トキにとって大切な人物の再登場にSNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

＊以下12月19日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキはヘブン（トミー・バストウさん）のために、大雄寺に「水あめを買う女」を聞きに訪れる。

花田旅館では、夜な夜なヘブンと怪談を語る喜びを平太（生瀬勝久さん）たちに伝え、トキは幸せの最中にいた。

そんなトキの元に、錦織（吉沢亮さん）がヘブンのために怪談を話してほしいと頼みにやってくる。

既に話し始めていると嬉しそうなトキだったが、怪談を語れば語るほどヘブンが日本を去るのが早まると教えられ、葛藤する。

松野家に、トキ宛ての郵便が届く。差出人は、トキの前の夫・銀二郎だった――。

＜視聴者の声＞

トキと結婚し、松野家に婿入りした銀二郎。多額の借金を抱えながらも武士の格にこだわる松野家の人たちに耐えかねて東京に出奔してしまいました。東京まで銀二郎を迎えに行ったトキ。銀二郎はトキに二人で東京で暮らすことを提案します。しかし、トキはそれを断り、松江に帰ってきたのです。



第58回でトキがヘブンに語った怪談は、銀二郎から教えてもらった「鳥取の布団」。トキの心に銀二郎がいることが描かれたばかりでした。



第60回の終わりに放送された次週予告では、洋装姿の銀二郎が松江にやってきて、トキに「やり直したい」と訴えていました。

銀二郎の再登場に、SNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

トキとの結婚生活で、銀二郎は、優しくて誠実で働き者。視聴者人気が高いキャラクターでした。ただ、銀二郎が去った後、ヘブンとトキの距離が縮まっていく様子が丁寧に描かれてきただけに、複雑な思いを抱く人も。

「『史実とかどうでもいいから、東京で二人で幸せに暮らしなよ』って思ったはずの銀二郎さんなのに、今では『もういいよ』と思っちゃって申し訳ない」

「おトキも視聴者もずっと大好きだった。その気持ちに変わりはないけど『今じゃない』」

「傷つくのは見たくない」

トキがヘブンが結ばれることは分かっているだけに、「銀二郎さんがまた傷心するのをもう見たくない」「今までずっとトキを想って再建を頑張ってたの…？もう２度と銀二郎さんが傷つくの見たくなかったのに見なきゃいけないということ」など銀二郎を心配する声も目立ちました。

真面目な性格は変わっていないようです。トキ宛ての郵便物の差出人は「山根銀二郎」でした。

「相変わらず達筆ですね！松野じゃなくて山根に戻ってるのが切ない。来る前にちゃんとお手紙くれるのがやはり律儀で真面目」

という声もありました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。