スマホよ、ついにお前もか。

世界的な半導体不足により、各種デバイスの部品価格上昇が止まりません。スマホ業界も例外ではなく、AI需要の増加に伴うチップやメモリ価格の上昇により、最新の報告では2026年の世界スマートフォン出荷台数は2.1%減少すると予想されています。

Counerpointの記事によると、最も深刻な影響を受けるのは低価格帯のスマホなのだそう。ローエンド、ミッドエンド、ハイエンドのスマートフォンの部品コストは、既にそれぞれ約25%、15%、10%上昇。2026年第2四半期にかけて、さらに10%〜15%のコスト上昇が見込まれます。

また、HONOR、OPPO、vivoといった中国メーカーの予測下方修正幅が最も大きいこともわかっています。

平均販売価格は、コスト転嫁とポートフォリオの見直しにより卸売平均販売価格が上昇したため、前年比6.9%上昇（9月のアップデートでは3.6%上昇）に修正されました。

Counterpoint Researchの最新の「世界スマートフォン出荷トラッカー＆フォーキャスト」によると、部品価格の高騰が需要に打撃を与える可能性が高いため、世界のスマートフォン出荷台数は2026年に2.1%減少すると予想されています。

Image: Counterpoint Research Global Smartphone Shipment

2.1%減少、というのは当初の2026年出荷台数予測を2.6%ポイント下方修正するということ。

Counterpoint Researchの最新レポート「GenAI向けメモリソリューション」によると、メモリ価格は2026年第2四半期までにさらに40%上昇する可能性があり、部品コストは今よりさらに8%から15%以上増加する恐れも。

Appleやサムスンといった大手はこの難局も乗り切れるでしょうが、市場シェアと利益率のバランスを取る余裕がないメーカーにとってはさらに厳しい状況になると見られています。

そのため、今後はスペックのグレードダウンやハイエンド機種の販売促進強化といった動きが出てくるかもしれません。

米中貿易摩擦や新型コロナウイルスによるサプライチェーンの混乱、急激な需要増加によって半導体不足が続き、今もなお部品コスト高の傾向は収まる兆しが見られません。ずっと上り調子だったスマホ市場にまで陰りが見えてきたのは、正直、驚きです。メモリ不足による打撃はいったいいつまで続くのでしょうか…。

