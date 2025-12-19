去就決まらぬコンフォートに注目、「USAトゥデイ」がランク付け

12月に入り大きな動きを見せつつあるFA市場で、今季ドジャースでプレーした32歳が注目を集めている。米全国紙「USAトゥデイ」は、今オフのFA市場で、まだ去就が決まっていない選手をランク付け。外野手部門5位にはマイケル・コンフォート外野手（ドジャースFA）が入っている。

USAトゥデイ紙は「FA市場に残っているベストプレーヤーたち」をまとめた記事を公開。1位にカイル・タッカー外野手（カブスFA）、2位にボー・ビシェット内野手（ブルージェイズFA）、3位にアレックス・ブレグマン内野手（レッドソックスFA）がランクインする中、コンフォートは26位になっている。外野手で見ると（内野と兼任する選手含めると）5位となっており、米メディアから熱い視線が注がれている。

コンフォートは2024年オフ、年俸1700万ドル（約26億4000万円）の1年契約でドジャースに移籍したが、今季は打率.199、12本塁打、36打点と大不振。チームはワールドシリーズ連覇を遂げたが、ポストシーズンではロースターから外れ、最後の1か月は活躍するチャンスすら与えられなかった。

同紙も「ドジャースは彼が武器に変わるかもしれないと見込んで1700万ドルを投じたが、打率.199に終わり、プレーオフのロースターにも入れなかった」と、期待外れに終わった1年に言及。その一方で「あの美しい左打ちのスイングは、（打者の補強を狙う）球団にとって、抗いがたい魅力となるのか？」と、コンフォートの魅力についても触れた。

メッツに在籍した2019年には33本塁打を放つなど、メジャー通算10年間で通算179本塁打を誇る左のスラッガー。ドジャースで苦渋を飲んだ32歳に吉報は舞い込むだろうか。（Full-Count編集部）