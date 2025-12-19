

独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏





『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、かつやのトンテキをパスタと合わせた「かつやのトンテキ焼きスパ」！

【写真】「かつやのトンテキ焼きスパ」のレシピ

【今回の食材】

・トンテキ単品（かつや） 1人前

・パスタ 1人前

・バター 10g

・刻みニンニク 少々

・海老フライ（かつや） お好みで

・メンチカツ（かつや） お好みで

野島 最近かつやのグランドメニューにトンテキが追加されたんですよ。これが実にウマい！

助手 へー、時々限定メニューで出てた気がするけど、食べたことはないッスね。

野島 かつやのトンテキは独自の進化を遂げていて、薄い衣がついているんですよ。

助手 トンテキなのに焼かずに揚げてるってことッスか？

野島 たぶんかつやの設備的に揚げて調理したほうが楽ってことなんだろうけど、これが大正解。衣にタレが染み込むから、ただ焼くよりも豚肉とタレの一体感が出てるんです。しかもオニオン系のソースも激ウマ！

助手 うおおーっ！ その話を聞いたらめっちゃ食いたくなってきた！ ソースを絡めまくって米をかっ込みたいッス！

野島 今回はそのトンテキを米ではなく、パスタと合わせて新境地を開拓してみせます！

助手 ぎゃん！ 最初は普通に食ってみたかったけど、ぜひ！



（１）切る！ かつやのトンテキを持ち帰り、ひと口サイズにカットしておく。ちなみにトンテキ定食はライスなしの単品でも注文可能。今回のレシピは単品注文ならムダが出ないのでオススメだ





野島 では始めます。まずトンテキを細かく刻みますよ。

助手 クソッ！ やっぱひと切れくらいそのまま食べさせてもらえばよかったッス......！



（２）ゆでる！ 大きめの鍋にお湯を沸かし、パスタをゆでる。太さや種類はお好みのもので構わないが、やっぱりジャンクフードには極太麺がベストマッチング。ぜひ、極太パスタを使おう！







（３）炒める！ フライパンでバターを熱し、溶けたらゆで上がったパスタを投入。バターがなじんだらトンテキ、刻みニンニク少々を入れ、中火で炒める。トンテキのソースは残さず入れよう





野島 その間にパスタを鍋でゆで、ゆで上がったらバターを溶かしたフライパンに投入。そしてここに刻んだトンテキと刻みニンニクも入れて炒めます。

助手 おおっ、トンテキのソースが多めだからちゃんとパスタが茶色く染まってるッスね！ しかも、すげーいいニオイ！



（４）焦がす！ パスタにソースが絡んで茶色くなってきたら火力を上げて麺を焦がす。トンテキは焦げないようにパスタの上に避難させておくとよい。麺の表面がカリッとしてきたら完成だ！





野島 基本の構成は醤油バター＋オニオンなので、いいニオイに決まってます！ さて、ここからが本番。火力を上げ、パスタを焦がしていきますよ。

助手 焼きスパにするんスね！



（５）完成！「かつやのトンテキ焼きスパ」





野島 そう！ 焼きスパはカリカリ食感と香ばしさが最高のアクセント。はい、食べてみて！

助手 ぬおっ！ マジでウメェーッ!! カリカリもっちりの食感が最高だし、ソースもバターのコクが際立っててウマいし、トンテキとも合う！ 見た目は茶色一色で超ジャンクだけど！

野島 パスタって油を吸うので揚げ物と相性がいいんです。ほら、弁当でトンカツの下に敷いてあったりするでしょ。今回はそれをイメージしました！

助手 確かに、アレ！ トンカツの油とソースを吸った弁当のパスタとかマジでウマいし!!

野島 なので、かつやで一緒にエビフライやメンチカツを注文し、トッピングするのもアリ！

助手 ヘビー級すぎるけど味的には絶対ウマいッスね！

野島 いっそ、追い油をしてみるのもアリかも!?

助手 ナシに決まってんだろ！

撮影／野島慎一郎