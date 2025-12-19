「日本にも必ず勝てた」中国ご意見番の見解に同国メディアは異論。U-15代表戦で０−３完敗「監督の戦術が良くない」「差は確かに大きい」
『EAFFU-15 Championship 2025』が中国の福建省で12月18日に開幕。平田礼次監督が率いる日本は初戦でホスト国の中国と対戦し、３−０の完勝を収めた。
中国のメディア『捜狐』は「残念ながら０−３で敗れた」と日本戦を報道。「この敗戦は多方面から批判を浴び、我々と日本サッカーとの差を目の当たりにすることにもなった」と伝える。
記事では、中国の著名なコメンテーターであるドン・ルー氏の見解も掲載。中国はベストメンバーを組めなかったこともあり、「ドン・ルーは、もしこの試合に劉凱源、朴智軒といった選手がいれば、我々の実力は間違いなく強化され、日本チームにも必ず勝てたと述べた」という。
一方で同メディアは「しかし、監督の戦術が良くない」と指摘。「このような戦術で日本と戦っても、まったく勝ち目はなく、たとえ彼らがいたとしても、あのやり方では負けていただろう」と評する。
無念の結果に終わり、「現在の中国サッカーと日本サッカーの差は確かに大きい」と認めつつ、「それでも我々の選手たちも全力を尽くした。試合前、彼らは全員が頭を丸めた。初戦で日本に勝てなかったが、次の試合では韓国U-15と対決する」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
