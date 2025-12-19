桜島と東京・渋谷の小学生が桜島大根を育てながら絆を深める「桜島大根プロジェクト」。大根の成長を報告し合う中、桜島の子ども達から元気に育てるための、あるアドバイスがありました。



「桜島大根プロジェクト」は、桜島の桜峰小学校と東京・渋谷の神南小学校の子ども達が互いに桜島大根を育てながら交流し、絆を深めていこうというものです。



この日は、渋谷の神南小とリモートでつないで9月に植えた桜島大根がどれくらい成長しているか報告し合いました。





（神南小児童 ）「こんな感じです。こっちは5年1組の大根です。 葉っぱが曲がってます」そこで、桜峰小の児童からは葉についてこんなアドバイスが。（桜峰小児童 ）「（大根農家の）おじいちゃんの話では、内側に曲がっている葉は桜島大根は元気ではない証拠。平らで薄い色の葉の桜島大根は元気」桜峰小では、毎日葉を観察して肥料をあげていることなどを伝えました。いよいよ1月は桜島大根の収穫！（桜峰小児童）「絆を深めたいです。よろしくお願いします。」（神南小学校 全員）「はい。ありがとうございます。」そして、互いに行き来するリアル交流も行われます。