GACKT、81連勝中『格付け』出演告知も「毎年、胃が痛い」 悪夢にうなされる「外せ！外せ！と…」
来年1月1日に放送されるABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』（後5：00）への出演についてつづった。
【番組カット】個人連勝記録の行方は…？ワインを香りを確かめるGACKT
GACKTは「今年もやってきた。この季節が。気づけばいつからか、【断れない席】になっていた。バラエティのはずなのに。毎年、胃が痛い。この日がちかくなると、夢で『外せ！外せ！』と誰かの声が聞こえる…。あの声は誰だ？浜田さん……か？いや、もっと人数が多い。この悪夢は、いつまで続くんだろう。……ふぅ」と記している。
前人未踏、個人81連勝中の絶対王者・GACKTが参戦。「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」などのチェックを行う。はたしてGACKTは個人連勝記録を伸ばすことができるのか。GACKTのチームメイトは、当日番組内で発表する。
【番組カット】個人連勝記録の行方は…？ワインを香りを確かめるGACKT
GACKTは「今年もやってきた。この季節が。気づけばいつからか、【断れない席】になっていた。バラエティのはずなのに。毎年、胃が痛い。この日がちかくなると、夢で『外せ！外せ！』と誰かの声が聞こえる…。あの声は誰だ？浜田さん……か？いや、もっと人数が多い。この悪夢は、いつまで続くんだろう。……ふぅ」と記している。
前人未踏、個人81連勝中の絶対王者・GACKTが参戦。「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」などのチェックを行う。はたしてGACKTは個人連勝記録を伸ばすことができるのか。GACKTのチームメイトは、当日番組内で発表する。