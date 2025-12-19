乃木坂46『乃木坂、逃避行。』新シーズン配信へ 初回メンバーも発表 キービジュアルは池田瑛紗【コメントあり】
アイドルグループ・乃木坂46のメンバーが2人1組で1泊2日の旅をするドキュメントバラエティー『乃木坂、逃避行。SEASON4』の配信が決定した。来年1月9日から映像配信サービス「Lemino」で独占配信される。
【写真】初2人旅！ハートマークをつくる一ノ瀬美空＆瀬戸口心月
「乃木坂、逃避行。」は、乃木坂46のメンバーがペアとなって1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティー番組。毎回、”とある”関係性のメンバー2人が「いまどうしても2人で行きたい場所」を選び旅のプランニングをする。
2024年7月より配信を開始した本作は、普段は見られないメンバー同士の自然な会話や素顔が話題に。SEASON4となる今回は、2025年に加入した6期生と先輩メンバーがペアを組み、特別な旅に出発する。
初回は一ノ瀬美空と瀬戸口心月が、瀬戸口の出身地である鹿児島県を訪れる。緊張する瀬戸口を優しくリードする一ノ瀬。地元グルメや絶景アクティビティを楽しみ、鹿児島の大自然を満喫する。
SEASON4も、キービジュアルは同グループの池田瑛紗がデザイン。「今回は今までとはちょっと違うテイストに挑戦してみました。雨のなか、普段履かない長靴で水溜まりを歩く帰り道も日常の中の小さな旅なんじゃないかなと思い、描かせて頂きました」とコメントしている。
