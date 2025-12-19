来年2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪に出場するカーリングの全チームが19日に決定した。この日行われた混合ダブルスの世界最終予選でラスト1枠が決まり、30チームが出そろった。日本からは女子代表のフォルティウスのみの出場となる。※カッコ内は世界ランキング、イギリスはスコットランドのランキング

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個

■男子

イタリア（5）※開催国

イギリス（1）※スコットランド

カナダ（2）

スウェーデン（3）

スイス（4）

アメリカ（6）

ドイツ（7）

ノルウェー（8）

中国（9）

チェコ（11）

■女子

イタリア（9）※開催国

スイス（1）

カナダ（2）

韓国（3）

スウェーデン（4）

日本（5）

イギリス（6）※スコットランド

デンマーク（8）

アメリカ（10）

中国（11）

■混合ダブルス

イタリア（2）※開催国

イギリス（1）※スコットランド

ノルウェー（3）

スウェーデン（4）

エストニア（5）

アメリカ（6）

カナダ（7）

スイス（8）

韓国（12）

チェコ（13）