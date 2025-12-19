【カーリング】ミラノ・コルティナ五輪出場全30チームが出揃う 日本は女子代表のフォルティウスのみ
来年2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪に出場するカーリングの全チームが19日に決定した。この日行われた混合ダブルスの世界最終予選でラスト1枠が決まり、30チームが出そろった。日本からは女子代表のフォルティウスのみの出場となる。※カッコ内は世界ランキング、イギリスはスコットランドのランキング
■男子
イタリア（5）※開催国
イギリス（1）※スコットランド
カナダ（2）
スウェーデン（3）
スイス（4）
アメリカ（6）
ドイツ（7）
ノルウェー（8）
中国（9）
チェコ（11）
■女子
イタリア（9）※開催国
スイス（1）
カナダ（2）
韓国（3）
スウェーデン（4）
日本（5）
イギリス（6）※スコットランド
デンマーク（8）
アメリカ（10）
中国（11）
■混合ダブルス
イタリア（2）※開催国
イギリス（1）※スコットランド
ノルウェー（3）
スウェーデン（4）
エストニア（5）
アメリカ（6）
カナダ（7）
スイス（8）
韓国（12）
チェコ（13）