お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）が18日、Instagramを更新。妻でタレントの南明奈（36）と、3歳の長男の“そっくり”だというしぐさを明かし、反響を呼んでいる。

【映像】濱口優、幸せあふれる家族ショット（複数）

2018年5月に南と結婚し、2022年7月に第1子となる男の子の誕生を報告している濱口。Instagramでは、夫婦で同じトレーナーを着て東京ディズニーランドを満喫する様子や、夫婦の仕事についてきたという長男が写真をチェックする姿、公園のブランコで遊んでいる親子ショットなど、家族との幸せな日常を発信している。

12月18日は、南と長男の日常の風景をイラストで紹介。

「ふっとしたしぐさが重なる瞬間。手の出し方がそっくり。普段の表情はママそっくりでビックリしたりするとパパ似です」と、そっくりだという南と長男のしぐさを明かした。

この投稿にファンからは、「両方のいいとこ取りなんですね」「ほっこり」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）