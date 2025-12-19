“投資家”桐谷さん、警察庁に協力「頼まれました」 まさかの案件発表
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が19日、自身のXを更新し、警察庁からお願いされた案件を説明した。
【画像】桐谷さんも被害者に！有名人が起用された投資詐欺の広告
連日、保有株や優待品について語る桐谷さんだが、今回は「警察庁から、リポストをお願いしますと頼まれました」と報告。
警察庁は公式Xで「投資詐欺の広告に注意 かたられた著名人の方々が注意を呼びかけています」という注意喚起をしており、桐谷さんも勝手に使われる被害にあっていることから「私が知らない人とラインで繋がって、投資を勧めたり、お金を預かって増やすということなど、絶対にありません。私の名前と写真を使った偽物が大勢います。私だけでなく、有名人が皆さんのお金を預かるというのは、総て詐欺です」と呼びかけた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
