Switch版「スーパーマリオギャラクシー」1、2の更新データVer. 1.3.0が配信快適に遊べるよう問題の修正や調整を実施
【「スーパーマリオギャラクシー/スーパーマリオギャラクシー 2」更新データ Ver. 1.3.0】 12月19日 配信
□Nintendo Switch サポート「スーパーマリオギャラクシー ２ 更新データ」のページ
スーパーマリオギャラクシー 2
任天堂は12月19日、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクション「スーパーマリオギャラクシー」および「スーパーマリオギャラクシー 2」の更新データ Ver. 1.3.0の配信を開始した。
今回の更新では、Nintendo Switch 2とNintendo Switchでゲームを快適に遊べるよう、いくつかの問題の修正や調整が行なわれている。
なお、更新データをダウンロードするには、本体保存メモリーまたはmicroSDカードに十分な空き容量が必要となる。
□Nintendo Switch サポート「スーパーマリオギャラクシー ２ 更新データ」のページ
□Nintendo Switch サポート「スーパーマリオギャラクシー 更新データ」のページ
スーパーマリオギャラクシー
『スーパーマリオギャラクシー ２』の更新データVer.1.3.0の配信を開始しました。更新内容についてはこちらのページをご覧ください。 https://t.co/DFKYF6EF9y pic.twitter.com/Quikd1IFeG- 任天堂サポート (@nintendo_cs) December 19, 2025
『スーパーマリオギャラクシー』の更新データVer.1.3.0の配信を開始しました。更新内容についてはこちらのページをご覧ください。 https://t.co/2ADjtFMmSl pic.twitter.com/GQQCAoS45W- 任天堂サポート (@nintendo_cs) December 19, 2025
(C) Nintendo