【「スーパーマリオギャラクシー/スーパーマリオギャラクシー 2」更新データ Ver. 1.3.0】 12月19日 配信

スーパーマリオギャラクシー 2

　任天堂は12月19日、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクション「スーパーマリオギャラクシー」および「スーパーマリオギャラクシー 2」の更新データ Ver. 1.3.0の配信を開始した。

　今回の更新では、Nintendo Switch 2とNintendo Switchでゲームを快適に遊べるよう、いくつかの問題の修正や調整が行なわれている。

　なお、更新データをダウンロードするには、本体保存メモリーまたはmicroSDカードに十分な空き容量が必要となる。

スーパーマリオギャラクシー

