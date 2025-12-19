FRUITS ZIPPER月足天音、イメチェンで印象ガラリ 新ヘア披露に「天才的に似合ってる」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/12/19】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音が12月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジした姿を披露した。
【写真】ふるっぱーメンバー「天才的に似合ってる」ファン絶賛の新ヘア
月足は「ロング！に！なった！よ！」とコメントし、肩下までのセミロングヘアからイメージチェンジし、印象をガラリと変えた姿を披露。ツインテールを三つ編みにした胸下まであるロングヘア姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「ロング待ってた」「天才的に似合ってる」「三つ編みツインテール可愛すぎる」「いろんな髪型見れるの楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆月足天音、イメチェン姿公開
◆月足天音の投稿に反響
