「それいけ！アンパンマン」キービジュアル（C）やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/19】民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、日本テレビ系で放送中のTVアニメ『それいけ！アンパンマン』（毎週金曜10：55〜）を放送終了後から配信開始する。

【写真】「あんぱん」老けメイクが「再現度高すぎ」

◆「アンパンマン」TVerで配信開始


1988年に日本テレビ系にて『それいけ！アンパンマン』として放送を開始。以来、35年以上にわたって放送されているTVアニメ『それいけ！アンパンマン』がTVerで配信されるのは今回が初となる。（modelpress編集部）

◆「それいけ！アンパンマン」イントロダクション


お腹がすいたり困っている人がいたら、どこへでも飛んでいくみんなのヒーロー、アンパンマン。ジャムおじさん・カレーパンマン・しょくぱんまんといった、たくさんのなかまたちとの楽しいお話がいっぱい。

◆「それいけ！アンパンマン」キャスト


アンパンマン：戸田恵子
ばいきんまん：中尾隆聖
ほか

【Not Sponsored 記事】