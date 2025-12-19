「アンパンマン」TVerで配信開始 1988年放送開始以来初
【モデルプレス＝2025/12/19】民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、日本テレビ系で放送中のTVアニメ『それいけ！アンパンマン』（毎週金曜10：55〜）を放送終了後から配信開始する。
【写真】「あんぱん」老けメイクが「再現度高すぎ」
1988年に日本テレビ系にて『それいけ！アンパンマン』として放送を開始。以来、35年以上にわたって放送されているTVアニメ『それいけ！アンパンマン』がTVerで配信されるのは今回が初となる。（modelpress編集部）
お腹がすいたり困っている人がいたら、どこへでも飛んでいくみんなのヒーロー、アンパンマン。ジャムおじさん・カレーパンマン・しょくぱんまんといった、たくさんのなかまたちとの楽しいお話がいっぱい。
アンパンマン：戸田恵子
ばいきんまん：中尾隆聖
ほか
【Not Sponsored 記事】
【写真】「あんぱん」老けメイクが「再現度高すぎ」
◆「アンパンマン」TVerで配信開始
1988年に日本テレビ系にて『それいけ！アンパンマン』として放送を開始。以来、35年以上にわたって放送されているTVアニメ『それいけ！アンパンマン』がTVerで配信されるのは今回が初となる。（modelpress編集部）
◆「それいけ！アンパンマン」イントロダクション
お腹がすいたり困っている人がいたら、どこへでも飛んでいくみんなのヒーロー、アンパンマン。ジャムおじさん・カレーパンマン・しょくぱんまんといった、たくさんのなかまたちとの楽しいお話がいっぱい。
◆「それいけ！アンパンマン」キャスト
アンパンマン：戸田恵子
ばいきんまん：中尾隆聖
ほか
【Not Sponsored 記事】