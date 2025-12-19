チャンネル登録者数57万超の人気YouTuber、MARIMO。（マリモ。）さんが、2025年12月14日にYouTubeを更新。「1週間キノコ生活」での体重変化を検証した。

きのこを選んだ理由は？

MARIMO。さんはYouTubeで、たびたびダイエットとリバウンドの様子を公開している。

23年1月には、体重142キロから2年間で64キロまで減量した動画を公開したが、24年6月には132キロまでリバウンドしたと告白。同年10月、3か月間で115.7キロまで減量したと報告した。しかし25年7月、またリバウンドしたとして、149.2キロという体重を公開していた。

10月27日には、約2か月ぶりにYouTubeを更新し、「今のところの人生最高体重」の158.2キロを記録したと明かした。その後、「1週間魚だけダイエット生活」「1週間ファスティング」といったダイエット企画を行い、一時的に4〜5キロの減量を達成している。

12月14日のYouTubeでは、1週間きのこを食べ続けるダイエットに挑戦。「超低カロリーなのに満腹感がある」「食物繊維がめちゃくちゃ多い」「脂肪を燃やす酵素が多く含まれている」などの理由から、きのこを選んだという。

ダイエット開始前の体重は154.7キロ、体脂肪率は47％。「140（キロ）台行けたらアツいな」と、きのこの効果に期待していた。

「まあまあ痩せたんじゃない？」

なめこの味噌汁やエリンギのバター醤油炒め、レトルトのきのこのポタージュなど、さまざまなメニューできのこ生活を過ごしていったMARIMO。さん。

だが、「きのこだけ」と言いながら、5日目の昼には、卵と青のり、粉チーズを使った「えのきの青のりチーズピカタ」を作った。「やばい。今までで一番うまい。ちょっと待って、涙出る」と感激していた。

最終日の夜は「きのこ料理」を掲げた店で外食に。「えのきのバターホイル炒め」と「エリンギのバター炒め」を注文した。エリンギにはマヨネーズがついていて、MARIMO。さんはしっかりマヨネーズをまとわせてパクリ。「本当にうまかったです。やっぱプロが作る料理って違いますね」と語った。

1週間を終え、体重は150キロ、体脂肪率は46.2％という結果に。「まあまあ痩せたんじゃない？」と満足げに言いつつ、「1週間で謎の腹痛が2回ぐらいありました。きのこのせいかわかんないけど」とも明かした。