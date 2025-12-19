½÷Àµ¯¶È²È¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥»¥¯¥Ï¥é·Ð¸³¡Ä¡Ö30Ç¯Á°¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡×¤ò°ú¤¤º¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶È³¦¤ÎÉÂÍý¤Ë¡Ö¼Â¸úÀ¤¢¤ëË¡À©ÅÙ¡×¤Î¼Â¸½ÁÊ¤¨¤ë½¸²ñ³«ºÅ
¡Öµ¯¶È²È¤ÏÂ¼¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö30Ç¯Á°¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×――¡£
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤äºÇÀèÃ¼¤Î¸ÀÍÕ¤ÇºÌ¤é¤ì¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶È³¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¸¢¸Â¤ò»ý¤ÄÅê»ñ²È¤äÍÎÏ¼Ô¤Ë¤è¤ë¿¼¹ï¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¡¢Èï³²¼Ô¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤ë¶¯¸Ç¤Ê¡ÖÂ¼¼Ò²ñ¡×¹½Â¤¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
12·î18Æü¡¢½°µÄ±¡Âè°ìµÄ°÷²ñ´Û¤Ç¡Ö½÷Àµ¯¶È²È¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë±¡Æâ½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¤¥È¥¹¥«ー¥È¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¥»ー¥¿ー¤òÃå¤ì¤Ð¡Ø¶»¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¡Ù¡£¡Ø40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀÍß¤¬Áý¤¹¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¼¹Ù¹¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡×
½¸²ñ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¤¢¤ë½÷Àµ¯¶È²È¤Ï¡¢»Å»ö¾å¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õ¤±Â³¤±¤¿¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤À¤±¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ìë¤Î¸òÎ®²ñ¸å¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ØÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¿ÈÂÎÅª¤ÊÀÜ¿¨¤òÈ¼¤¦À²Ã³²¤Ë¤Þ¤Ç¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¸ª¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Æ¥¥¹¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²¼Ãå¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¼ê¤òÄÏ¤ó¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÀ´ï¤ò¿¨¤é¤»¤è¤¦¤È¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Û¤É¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤ËÁø¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Èà½÷¤Ï¡Ö½¾¶È°÷¤ä¼è°úÀè¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤ëÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
·ë²Ì¡¢Èà½÷¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¡¢Å¬±þ¾ã³²¤È¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷Àµ¯¶È²È¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¥»¥¯¥Ï¥é·Ð¸³
¥¢¥¤¥êー¥Ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥¯ー¥ë¤¬2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½÷Àµ¯¶È²È197¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë52.4¡ó¤¬²áµî1Ç¯´Ö¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤À¡£µ¯¶È²È¤ÎÌó7³ä¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¡¢¼«»¦Ì¤¿ë¤Î·Ð¸³Î¨¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ3ÇÜ°Ê¾å¹â¤¤¤È¤Î¥Çー¥¿¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¨²ñ¤Î¾¾ºåÈþÊæÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶È³¦¤ò¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¸À¤¦¤È30Ç¯Á°¤Î¸Å¤¤ÂÎ¼Á¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¡£
¡Ö¶È³¦¤Ç¤Ï¡ØÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡á°Î¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤ëÊ¸²½¤¬º¬¶¯¤¤¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Íø±×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ø¤¹¤´¤¤µ¯¶È²È¡Ù¤È¤·¤Æ¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¡¢²Ã³²¤¬ÌÛÇ§¤µ¤ì¤ë¡£µÕ¤ËÈï³²¼Ô¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡Øµ¯¶È²È¤Ê¤é¶¯¤¯¤¢¤ë¤Ù¤¡Ù¡Ø¼å²»¤òÅÇ¤¯¤Ê¡Ù¤ÈÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾ºåÂåÉ½Íý»ö¡Ë
²Ã¤¨¤Æ¡¢¶È³¦¤ÎÎÑÍý´Ñ¤Î·çÇ¡¤ò¼¨¤¹¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶È³¦Æâ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡Ö²ñµÄÃæ¤Î°û¼ò¤Ï¥¢¥ê¡×¤È¤Î²óÅú¤¬8³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÅê»ñÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¹ç¥³¥ó¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÅê»ñ¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÀÅª¤Ê´Ø·¸¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÅê»ñ²È¤ò°¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¤Ê¤¼¡¢ºÇÀèÃ¼¤òëð¤¦¶È³¦¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¸Å¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤«¡£¾¾ºåÂåÉ½Íý»ö¤Ï¤½¤Î¸¶°ø¤ò¡¢Åê»ñ²È¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊVC¡¢Åê»ñµ¡´Ø¡Ë¤é¤Èµ¯¶È²È¤Î´Ø·¸À¤¬À¸¤à¡ÖÂ¼¼Ò²ñ¡×¹½Â¤¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖVC¤Ïµ¯¶È²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ñ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ø¿Æ¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËVCÆ±»Î¤â²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢µ¯¶È²È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Î¤è¤¦¤ÊÊÄº¿Åª¤ÊÂ¼¼Ò²ñ¤Ç¡¢¿Æ¤ò°¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¹½Â¤²¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¾ôºîÍÑ¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢²Ã³²¼Ô¤ò¼é¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤ò¡Ö°ÛÊª¡×¤È¤·¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ëÎÏ³Ø¤¬Æ¯¤¯¡£
¼ÂºÝ¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤¬¶È³¦Æâ¤Ë¡Ö¤¢¤Î¿Í¤È¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È±½¤òÎ®¤·¡¢»Å»ö¤ä¼è°ú¤ò´³¤µ¤ì¤ë¡ÖÆó¼¡Èï³²¡×¤ËÁø¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ëÅö»ö¼Ô¤Ï¡¢¸µ¶ÐÌ³Àè¤Î²Ã³²¹Ô°Ù¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸å¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Î°µÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢¿Ê¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿½ÐÈÇ´ë²è¤ä°Æ·ï¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÌÇ¤·¤¿¤È¾Ú¸À¡£
¡ÖÈ³Â§¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Âè»°¼Ô¤¬µ¤·Ú¤ËÇÓ½ü¹Ô°Ù¤ä²Ã³²¹Ô°Ù¤Ë²ÃÃ´¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶È³¦¤¬¶¹¤¤¤Û¤É±½¤äÆ±Ä´°µÎÏ¤¬ÅÁÇÅ¤·¡¢¡Ø´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¶õµ¤¤À¤±¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¸½¹ÔË¡À©¤ÎÃ×Ì¿Åª·ç´Ù¡×¤È¤Ï
½¸²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿°ËÆ£ÏÂ»ÒÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¸½¹Ô¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈË¡À©¤¬Êú¤¨¤ëº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¡£
¡Ö¸½¹Ô¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈË¡À©¤Ï¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎË¡Î§¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£»¨¤ÇÈó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê°ËÆ£ÊÛ¸î»Î¡Ë
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Êñ³çÅª¤Êº¹ÊÌ¶Ø»ßË¡À©¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÄêµÁ¤ÎÌÀ³Î²½¡¢¶Ø»ßµ¬Äê¤È¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÍÞ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë½½Ê¬¤ÊÈ³Â§¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¶Ø»ßË¡¤ÎÀ°È÷¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï¸½ºß¡¢ILO195¹æ¾òÌó¡ÊË½ÎÏ¤È¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¶Ø»ß¾òÌó¡Ë¤ËÈã½Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
À¤³¦³Æ¹ñ¤¬Èã½Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¹ñºÝ´ð½à¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°Ì¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄêµÁ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ²È¤Ë¤è¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤â¹ÈÏ°Ï¤Ëµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝ´ð½à¤Î¾òÌó¤òÈã½Ú¤·¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯Ë¡À°È÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¡×
¾¾ºåÂåÉ½Íý»ö¤Ï½¸²ñ¤Ç¡ÖÈï³²¼Ô¤¬µã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Öµ¯¶È²È¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÁÏ¶È½é´ü¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¹½Â¤Åª²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
µ¯¶È²È¤Î°éÀ®¡¦À®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤Ë¤ÏºâÀ¯ÌÌ¤Î»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶ºî¤ê¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¸¢Íø¤ÎÊÝ¸î¤äµßºÑ¼êÃÊ¤òÌÀµ¤·¤¿¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëË¡À©ÅÙ¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¾ºåÂåÉ½Íý»ö¡Ë