え！肉じゃがは『わざと焦がす』とおいしくなる!?新定番『焦がし肉じゃが』とは。

おうち和食の王道・肉じゃが。まず具材を炒めて、甘辛い煮汁でことこと煮るのが定番ですが……ちょっと待った！ 煮る前に、ぜひ「焦がして」みてください。

フライパンの中に砂糖をぽとぽと落とし入れて、ほどよく焦がしてから煮るんです。こくと甘みがぐっと際立ち、驚くほど深い味わいに！

『焦がし肉じゃが』のレシピ

材料（2人分）

牛こま切れ肉……200g

じゃがいも（小）……3個（約400g）

玉ねぎ……1/2個（約100g）

サラダ油……大さじ1

砂糖……大さじ2

しょうゆ……大さじ2

酒……大さじ3

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

じゃがいもは皮をむき、幅1.5cmに切る。さっと水にさらして水けをよく拭く。玉ねぎは縦に薄切りにする。

（2）じゃがいもを焼く

フライパンにサラダ油を強めの中火で熱する。じゃがいもを並べ入れ、薄く焼き色がつくまで両面を2分ずつ焼く。

（3）砂糖を焦がしてから煮る

牛肉と玉ねぎを加え、あまり動かさずに1分ほど炒める。牛肉の色が少し変わったら砂糖を全体にぽとぽとと落とし入れ、強火にして砂糖をほどよく焦がす。酒をふって水1と1/4カップを加え、煮立たせる。しょうゆを加えてアクを取り、強めの中火で10分ほど煮る。

はじめにじゃがいもに焼き色をつけるのも、おいしさのための「焦がし」ワザ。シンプルな材料で作りやすい、この「焦がし肉じゃが」。きっとおうち和食の新定番になりますよ。

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）