え！肉じゃがは『わざと焦がす』とおいしくなる!?新定番『焦がし肉じゃが』とは。
おうち和食の王道・肉じゃが。まず具材を炒めて、甘辛い煮汁でことこと煮るのが定番ですが……ちょっと待った！ 煮る前に、ぜひ「焦がして」みてください。
フライパンの中に砂糖をぽとぽと落とし入れて、ほどよく焦がしてから煮るんです。こくと甘みがぐっと際立ち、驚くほど深い味わいに！
『焦がし肉じゃが』のレシピ
材料（2人分）
牛こま切れ肉……200g
じゃがいも（小）……3個（約400g）
玉ねぎ……1/2個（約100g）
サラダ油……大さじ1
砂糖……大さじ2
しょうゆ……大さじ2
酒……大さじ3
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
じゃがいもは皮をむき、幅1.5cmに切る。さっと水にさらして水けをよく拭く。玉ねぎは縦に薄切りにする。
（2）じゃがいもを焼く
フライパンにサラダ油を強めの中火で熱する。じゃがいもを並べ入れ、薄く焼き色がつくまで両面を2分ずつ焼く。
（3）砂糖を焦がしてから煮る
牛肉と玉ねぎを加え、あまり動かさずに1分ほど炒める。牛肉の色が少し変わったら砂糖を全体にぽとぽとと落とし入れ、強火にして砂糖をほどよく焦がす。酒をふって水1と1/4カップを加え、煮立たせる。しょうゆを加えてアクを取り、強めの中火で10分ほど煮る。
はじめにじゃがいもに焼き色をつけるのも、おいしさのための「焦がし」ワザ。シンプルな材料で作りやすい、この「焦がし肉じゃが」。きっとおうち和食の新定番になりますよ。
教えてくれたのは…
堤 人美ツツミ ヒトミ
料理家
出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。