政策研究大学院大学学長・大田弘子「今は政策が短期的になっている。10年先を視野に入れた議論を」
「民間が稼ぐ力を付けないと日本経済は成長しない」─大田氏はこう強調する。高市早苗政権は「強い経済」を掲げているが、これを牽引するのは政府ではなく民間企業だという考え。政府の補助金などは短期では効果が出ても、中長期の成長にはつながりにくい。やはり規制改革など、民間が力を発揮しやすい状態に持っていくことが大事だと訴える。財政を含め、高市政権はどんな経済政策を打っていくべきなのか─
なかなか進まない労働市場改革
─ 高市早苗首相は「強い経済」を掲げて政策を進めようとしています。今後の政策の方向性をどう見ていますか。
大田 高市首相が就任後、真っ先におっしゃったのが「強い経済」でした。まさにおっしゃる通りだと思いますが、問題はどうやって強くするかです。
そのために大胆な「危機管理投資」と「成長投資」を進めるとしています。経済安全保障、食糧安全保障、エネルギー安全保障、健康医療の安全保障などは、どれも重要ですし、政府の役割も含まれますが、経済を牽引するのは、やはり民間です。
政府は民間ではできない部分をサポートするのが役割です。何よりも民間が稼ぐ力を付けないと日本経済は成長しません。これはバブル崩壊後の日本経済で、長年にわたる課題です。
─ 日本が成長戦略を打つにあたって、気をつけるべきことは何だと考えていますか。
大田 成長戦略には２つのタイプがあります。１つは補助金や政策税制など、政府が支援をすることで新たな需要を作り出すものです。研究開発税制や賃上げの支援が該当します。もう１つは政府が邪魔をしている部分、阻害要因を取り除くことです。規制改革がその典型です。
1つ目は、すぐに効果が出ますし、誰も反対しません。一方でもう1つの方は反対が非常に強く、効果が出るまでに時間がかかります。例えば、農業改革や医療制度改革を実行してもGDP（国内総生産）がすぐに増えるわけではありません。
ただ、日本経済をこの先10年で見た時に、構造改革は避けて通れません。1つ目の改革は需要を強くし、2つ目の改革は供給側を強くするものですが、今の日本では供給側を強くすることが必要です。
─ 供給側を強くする改革として、いま何が必要だと。
大田 私は特に必要なのは労働市場改革だと考えています。岸田政権の時から「人への投資」が言われ、企業も雇用制度改革に取り組んでいます。「骨太方針」にも「三位一体の労働市場改革」が盛り込まれていますが、実際には進んでいません。
中小企業や社員が成長分野に移れる仕組みを
─ この要因は何だと考えていますか。
大田 イノベーションを牽引するのも、経営改革を実行するのも、社会のデジタル化を進めるのも「人」です。ですから労働市場を改革し、社会全体で適材適所を作り出して「人」を活かすことが大事です。産業の新陳代謝とセットでの労働市場改革が必要ですが、改革を進めるとなると反対が強い。
日本は産業の新陳代謝が弱く、規制と補助金と税制で、生産性が低いところを低いままで守ってしまっています。系列、メインバンク制、株の持ち合い、終身雇用など長期的に取引関係を固定して成長しようという戦後の日本型経営が成功したこともあり、政策でも現状を固定して守る仕組みが強いんです。
そうではなく、例えば中小企業が今の仕事では生きていけないという時に、成長分野への転業をサポートするような政策は弱い。人が成長分野に転職する際も支援は弱く、同じ企業に勤め続けようという時の雇用調整助成金などは手厚い。しかし、これだけ変化が激しいと、固定は安定ではありません。
