たんぱく質は「こまめ」に摂るが正解？ たんぱく質をいつもより多めにとると太りにくい体になるワケ【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】
たんぱく質をいつもより多めにとると太りにくい体になる
三大栄養素をバランスよく食べよう
たんぱく質、炭水化物、脂質は「三大栄養素」といって、私たちの体に欠かせない栄養素です。炭水化物や脂質は体を動かすエネルギー源になり、たんぱく質は主に筋肉や臓器、血液をつくる材料に使われます。
一般的に日本人が1日で摂取する栄養素の割合は「たんぱく質2：炭水化物6：脂質2」といわれています。しかしこの場合、1日の摂取エネルギーの半分以上を炭水化物で補うことに。炭水化物は糖質と食物繊維を合わせた総称。つまり、脂肪を減らすには糖質の摂取量を減らす必要があるため、この割合だと脂肪を減らすことはできないというわけです。
脂肪肝を改善し、体についた脂肪を落としたいなら、「たんぱく質３：炭水化物５：脂質２」というバランスが理想的です。1日のたんぱく質摂取量は体重キロにつき1グラムが目安ですが、女性や高齢者は1.2～1.5グラム程度を目標に意識的に多めにとるようにしてください。さらに、一回に吸収できるたんぱく質量は約20グラムなので、毎食ごとに20グラムぐらいをとるようにするといいでしょう。
日本人は食べすぎている
たんぱく質が多くとれる食品
たんぱく質は体重の数字を基準に、少し多めにとる
1日のたんぱく質摂取量の目安
【基本】
1.0g × 体重の数字
（体重50kgなら たんぱく質量は50g）
【女性・高齢者】
1.2～1.5g × 体重の数字
（体重50kgなら たんぱく質量は60～75g）
たんぱく質はこまめにとらないと意味なし
たんぱく質は1度に20g程度しか吸収できない
１日に必要なたんぱく質量が75gの場合…
【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳