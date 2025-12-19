たんぱく質は「こまめ」に摂るが正解？ たんぱく質をいつもより多めにとると太りにくい体になるワケ【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

たんぱく質をいつもより多めにとると太りにくい体になる

三大栄養素をバランスよく食べよう

たんぱく質、炭水化物、脂質は「三大栄養素」といって、私たちの体に欠かせない栄養素です。炭水化物や脂質は体を動かすエネルギー源になり、たんぱく質は主に筋肉や臓器、血液をつくる材料に使われます。

一般的に日本人が1日で摂取する栄養素の割合は「たんぱく質2：炭水化物6：脂質2」といわれています。しかしこの場合、1日の摂取エネルギーの半分以上を炭水化物で補うことに。炭水化物は糖質と食物繊維を合わせた総称。つまり、脂肪を減らすには糖質の摂取量を減らす必要があるため、この割合だと脂肪を減らすことはできないというわけです。

脂肪肝を改善し、体についた脂肪を落としたいなら、「たんぱく質３：炭水化物５：脂質２」というバランスが理想的です。1日のたんぱく質摂取量は体重キロにつき1グラムが目安ですが、女性や高齢者は1.2～1.5グラム程度を目標に意識的に多めにとるようにしてください。さらに、一回に吸収できるたんぱく質量は約20グラムなので、毎食ごとに20グラムぐらいをとるようにするといいでしょう。

日本人は食べすぎている

たんぱく質が多くとれる食品

肉類／魚介類／乳製品（牛乳・ヨーグルト・チーズ）／大豆製品（豆腐・納豆・豆乳）／卵

たんぱく質は体重の数字を基準に、少し多めにとる

1日のたんぱく質摂取量の目安

【基本】 1.0g × 体重の数字

（体重50kgなら たんぱく質量は50g） 【女性・高齢者】 1.2～1.5g × 体重の数字

（体重50kgなら たんぱく質量は60～75g）

たんぱく質はこまめにとらないと意味なし

たんぱく質は1度に20g程度しか吸収できない

１日に必要なたんぱく質量が75gの場合…

【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳