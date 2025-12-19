24日(水)クリスマスイブは、広い範囲で雨で、雨脚の強まる所があるでしょう。雪となるのは北海道などの一部に限られそうです。25日(木)クリスマスは西から天気が回復するでしょう。日本海側の地域では雪が降り、寒さが厳しくなりそうです。

24日(水)クリスマスイブ 雪が降るのは北海道や山沿いの一部

クリスマスイブの夜に雪が降って「ホワイトクリスマス」となるのは、今年は北海道や本州の山沿いの一部に限られそうです。

24日(水)クリスマスイブは、日本付近には南から暖かい空気が流れ込むため、雪ではなく雨の所がほとんどでしょう。北海道や、本州の標高の高い所では雪が降りますが、次第に雨に変わりそうです。積雪のある地域では、路面がシャーベット状になり歩きにくくなりそうです。足元にお気をつけください。

24日(水)は雨の所が多い 25日(木)は西から天気回復

24日(水)クリスマスイブから25日(木)クリスマスにかけては、全国的に低気圧や前線の影響を受けるでしょう。

24日(水)クリスマスイブは、日中は北海道では雪が降り、東北から九州、沖縄にかけては雨で、午後は雨の範囲が広がるでしょう。北海道の雪も次第に雨に変わり、夜は全国的に雨が降るでしょう。所々で雨脚が強まり、前線が通過するタイミングで風も強まりそうです。

帰宅時間帯や夜の外出時は、大きめの傘をお持ちください。



25日(木)クリスマスは、雨雲は日本の東に抜け、西から天気が回復するでしょう。大阪や福岡は晴れ間がありそうです。

一方、北海道の日本海側から北陸、山陰にかけては、寒気が流れ込むため、次第に雪となるでしょう。気温も下がり、最高気温は札幌で1℃、新潟で8℃と、前日との気温差が大きくなりそうです。しっかりとした寒さ対策も必要です。