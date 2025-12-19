新築のマイホームに義家族を招待したら、とんでもない行動を起こされた人もいるようで？ 今回は、占いにハマっている義母を招待してしまった人のエピソードをご紹介します。

不吉な我が家

「新築マイホームを建てたときのこと。義両親を初めて新居に招待したら、義母が『この間取り、占い的には最低よ！』『この方角に寝室を作るなんてありえない！』と言いたい放題でした……。それなりに風水を意識して建てたけど、義母がハマっている占いとは違うみたいで……。

最終的に、義母は全室に塩をまいて帰っていきました。新居を塩だらけにされて私の怒りは爆発……。旦那にすべて掃除してもらいました。

二度と義母を呼ぶものかと思っていたけれど、義母も『あんな不吉な家には近づきたくない！』と言っているらしく、我が家に来ることはもうないので逆にラッキーでした（笑）。しかも『不吉がうつるからうちにも来ないで！』と言っているらしく、私たちも義実家に行かなくてよくなったし。

義母いわく不吉な家に住んでいる私たちだけど、引っ越してから夫は昇進したし、子どもは絵のコンクールで賞をとったし、家族みんな病気もせずに健康です。悪いことなんて一切ないけど、義母が信じる占いって一体何なんでしょうね……」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ せっかくのマイホームを「不吉な家」だなんて……だけど、義母との悪縁が切れて良かったですね。悪縁もなくなり、家族みんなの運気も上がり、不吉どころか良いことしかありません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。