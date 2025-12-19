【ゼノンコミックス 新刊】 12月20日 発売

「CAT'S EYE 新装版」第10巻書影

【拡大画像へ】

コアミックスは本日12月20日に、ゼノンコミックスの新刊4タイトル5点と、電子書籍タイトル4作品を発売する。

発売されるのは、美容外科医の活躍を描く「Dressing 美容外科医 森野まりあ」第2巻や「狼少年真神くん」、単行本初収録の読み切りが収録される「CAT'S EYE 新装版」第9巻・第10巻、「めしぬま。」など。

ゼノンコミックス新刊

「Dressing 美容外科医 森野まりあ」第2巻

原作：藤川よつ葉氏

作画：山本亜季氏

医療監修：林みどり氏

□1話試し読みのページ

「狼少年真神くん」第3巻

青井ぬゐ氏

□1話試し読みのページ

「CAT'S EYE 新装版」第9巻・第10巻

北条司氏

□1話試し読みのページ

「めしぬま。」第15巻

あみだむく氏

□1話試し読みのページ

電子書籍タイトル

「魔法少女山田 ～ある漫画編集者の記録～」上巻

原作：寺内康太郎氏／福井鶴氏

作画：山口貴巳氏

□1話試し読みのページ

「モグランド」第5巻

水ポテト氏

□1話試し読みのページ

「東京カンナビス特区 大麻王と呼ばれた男」第10巻

稲井雄人氏

□1話試し読みのページ

「私と夫と夫の彼氏」第16巻

綾野綾乃氏

□1話試し読みのページ