「Dressing 美容外科医 森野まりあ」第2巻、「CAT′S EYE 新装版」第9巻・第10巻などゼノンコミックスの新刊が本日発売！
【ゼノンコミックス 新刊】 12月20日 発売
原作：藤川よつ葉氏
青井ぬゐ氏
北条司氏
あみだむく氏
原作：寺内康太郎氏／福井鶴氏
水ポテト氏
稲井雄人氏
綾野綾乃氏
「CAT'S EYE 新装版」第10巻書影
【拡大画像へ】
コアミックスは本日12月20日に、ゼノンコミックスの新刊4タイトル5点と、電子書籍タイトル4作品を発売する。
発売されるのは、美容外科医の活躍を描く「Dressing 美容外科医 森野まりあ」第2巻や「狼少年真神くん」、単行本初収録の読み切りが収録される「CAT'S EYE 新装版」第9巻・第10巻、「めしぬま。」など。
ゼノンコミックス新刊
「Dressing 美容外科医 森野まりあ」第2巻
原作：藤川よつ葉氏
作画：山本亜季氏
医療監修：林みどり氏
□1話試し読みのページ
「狼少年真神くん」第3巻
青井ぬゐ氏
□1話試し読みのページ
「CAT'S EYE 新装版」第9巻・第10巻
北条司氏
□1話試し読みのページ
「めしぬま。」第15巻
あみだむく氏
□1話試し読みのページ
電子書籍タイトル
「魔法少女山田 ～ある漫画編集者の記録～」上巻
原作：寺内康太郎氏／福井鶴氏
作画：山口貴巳氏
□1話試し読みのページ
「モグランド」第5巻
水ポテト氏
□1話試し読みのページ
「東京カンナビス特区 大麻王と呼ばれた男」第10巻
稲井雄人氏
□1話試し読みのページ
「私と夫と夫の彼氏」第16巻
綾野綾乃氏
□1話試し読みのページ