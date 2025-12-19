玉山鉄二、男泣き…天海祐希『緊急取調室』連ドラ最後の熱い取調べに「最高の演技合戦」「凄い役者さんたち」

主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げてきたドラマ『緊急取調室』第5シーズン。いよいよ連ドラ最後となるエピソードが、12月18日（木）に放送された。

最終話では、有希子たちが警察学校の教官・滝川隆博（玉山鉄二）の取調べを実施。

さまざまな捜査結果をぶつけてもまったく揺るがない鉄壁の滝川を相手に、有希子がドラマシリーズ最後の激闘を繰り広げ、SNS上の視聴者は「最高の演技合戦」「バチバチ感たまんねぇ」と盛り上がりをみせていた。

（※以下、最終話のネタバレがあります）

【映像】天海祐希＆玉山鉄二の熱演がぶつかり合うドラマ『緊急取調室』最後の取調べシーン

◆「あなたほどの凶悪犯はいませんよ」

最終話では前回に引き続き、警察学校での射撃訓練中に学生の宮本健太郎（大橋和也）が同期生の中里美波（森マリア）を撃ってしまった事件について描かれた。

有希子たちが捜査を進めるうちに、じつは宮本が撃とうとしていたのは中里ではなく教官の滝川だったことが判明。

宮本は中里から、同期の伊丹（栗原颯人）が隠れて私用に拳銃を所持していることを相談され、伊丹を説得しようとするも失敗し滝川を頼ったが、この拳銃所持事件を隠ぺいされてしまったのだ。

しかし、有希子たちがこのことを滝川にぶつけても、彼はまったく動じなかった。滝川は「私は実際に彼（伊丹）の買った拳銃を見てはいません」と刑法上の罪には問えないことを主張し、「こんな時間があったら、もっとほかの凶悪犯を取り調べたらどうです？」とまで言い放つ。

これに対し有希子は呆れ果てた様子で「あなたほどの凶悪犯はいませんよ」とバッサリ斬り捨て、「たしかに拳銃も撃ってない。誰かを殺害したわけでもない。でも悪事に手を染める人間より、そういう人間をつくるほうが余程罪深い」と厳しく返した。

それでも滝川が「大げさな」というと、有希子は「あなたは嘘をついてもいい、弱い者を切り捨ててもいいと、学生たちに教えたようなもんです！ こんな恐ろしいことがありますか！」と熱く訴えるが、滝川は「私は信念をもって教育してきました」と微動だにしない。

そこで有希子は、滝川に「ここで授業をしてみてほしい」と提案。これに対し滝川は、「失敗は許されない！ しくじった者は浮かび上がれない！ それが警察です。そして日本という社会です」「だから私は、失敗しない強い人間を育てようとしてきました」と授業のように語った。

すると有希子は「残念です…彼、覚えてますか？」と切り出し、かつて警備中に不要な発砲をしてしまい左遷された滝川の部下・大山耕平（小日向星一）が失敗にめげず交番で頑張っている映像を流す。

映像を見た滝川は、これまでの鉄壁が嘘のように動揺し、「…大山は何か言ってましたか？」と尋ねる。そして有希子が、大山はあなたに感謝していたと伝えると、滝川は一気に感情があふれだすように涙をこぼした。

ドラマシリーズラストに相応しい、有希子と滝川の熱い戦いにSNS上では「天海さんカッコいい」「玉山鉄二さんの泣きの演技良かったなぁ」「凄い役者さんたち」と多くの視聴者が見入っていた。