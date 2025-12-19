王者ニックスからブランソンとタウンズが選出／NBAカップ2025 オールトーナメントチーム

12月19日（現地時間18日、日付は以下同）。NBAは、今年で3度目の開催となった「エミレーツNBAカップ2025」（旧インシーズン・トーナメント）のオールトーナメントチームを発表した。

これは11月1日からスタートしたグループプレー、12月10日の準々決勝から17日の決勝戦までに開催された一発勝負のノックアウトラウンドにおいて、ポジションを問わずに20名のメディアの投票によって最も多く得票された上位5選手が選出されたもの。

3代目の王者に輝いたニューヨーク・ニックスからは、大会平均33.2得点5.8アシストを残してMVPに輝いたジェイレン・ブランソン、同21.1得点10.9リバウンド2.7アシストを残したカール・アンソニー・タウンズの2選手が選ばれた。

そのほか、2位で大会を終えたサンアントニオ・スパーズで平均22.3得点3.2リバウンド7.7アシスト2.0スティールを記録したディアロン・フォックス、ベスト4に入ったオクラホマシティ・サンダーで平均32.5得点6.3アシスト1.5スティールをマークしたシェイ・ギルジャス・アレクサンダー、ベスト8敗退ながら平均36.2得点7.6リバウンド10.0アシストをたたき出したロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチが名を連ねた。

メディア投票の結果、ブランソンが唯一の満票で選出。落選した中で、ベスト4入りしたオーランド・マジックを引っ張ったデズモンド・ベインが8票、ニックスで貴重な活躍を見せたOG・アヌノビーが7票、ウェスタン・カンファレンスを勝ち上がったスパーズのステフォン・キャッスルとビクター・ウェンバンヤマがそれぞれ5票を手にしている。

通算3度目のNBAカップにおける、オールトーナメントチームのメンバーと投票結果は下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■エミレーツNBAカップ2025 オールトーナメントチーム

ジェイレン・ブランソン（ニックス／20票）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー／18票）



カール・アンソニー・タウンズ（ニックス／12票）



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ／11票）



ディアロン・フォックス（スパーズ／11票）



The @emirates NBA Cup All-Tournament Team!

🏆 Jalen Brunson

🏆 Luka Dončić

🏆 De'Aaron Fox

🏆 Shai Gilgeous-Alexander

🏆 Karl-Anthony Towns pic.twitter.com/K25tWbCHXf

- NBA (@NBA) December 18, 2025

【動画】今年のNBAカップ決勝戦のミニムービー





