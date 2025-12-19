１９日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反落した。日銀の金融政策決定会合の結果発表を控えるなか、持ち高調整目的の売りが出た。前日のニューヨーク市場で長期債相場が上昇（金利は低下）したことは円債相場の下支え要因となった。



ニューヨーク市場では１１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸び率が市場予想を下回った。１０月分の公表は、政府機関の閉鎖の影響から見送られた。マーケットでは来年以降の利下げ観測が拡大。米長期金利は４．１２％に低下した。



日本の総務省が発表した１１月のＣＰＩは、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比３．０％となった。前月と横ばいで市場予想と同水準となった。円債相場の反応は限られた。



先物３月限は前営業日比１１銭安の１３３円２３銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高い１．９７５％に上昇した。



出所：MINKABU PRESS