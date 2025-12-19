「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１１時現在で、大塚ホールディングス<4578.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



この日の東京株式市場で大塚ＨＤは小幅に３日続伸。主力の医療関連事業をはじめ各事業が堅調に推移したことなどから、第３四半期累計（１～９月）の連結業績は営業利益が４０７４億２１００万円（前年同期比５６．１％増）と好調だった。通期計画（４５２０億円）に対する進捗も良好だ。株価は上値追い態勢を堅持。昨年につけた上場来高値を視界に捉える場面があったものの、ここにきて高値警戒感が意識され始めているようで、目先売り予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS