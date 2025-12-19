・ＧＭＯインタが一時Ｓ高、ＧＰＵクラウドサービス拡大の思惑で短期資金が加勢

・やまびこが続伸し上場来高値、岩手県滝沢市がマルチハイブリッドシステムを世界初導入

・ノートは大幅高、生成ＡＩ開発プロジェクト「ＧＥＮＩＡＣ」に採択

・ワンプラが急動意、新作モバイルゲーム「重大発表」のＸ投稿が株価刺激

・ＦＦＲＩが急反騰で一時８．７％高、積み上がった空売りの買い戻しに火がつく可能性も

・カルナバイオがＳ高、米テキサス大がんセンターとＡＭＬ向け新薬開発推進でＭＯＵ締結

・津田駒はＳ高、小型タイプの熱可塑性ＣＦＲＰ対応ロボットＡＦＰを開発

・サイボウズは３日続伸、２６年１２月期増収増益・増配へ

・イオンＦＳが３連騰で新値街道に突入、オアシスが５％超の大株主に浮上し重要提案行為を示唆

・東京通信Ｇが大幅続伸、２５年１２月期最終利益予想を上方修正

・アドテスト、ディスコなど切り返す、米半導体株のショートカバー点火で追随買い



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS