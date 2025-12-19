アヤックス加入の冨安健洋、盟友・板倉滉と再会で熱いハグ「僕にとって兄のような存在」
アヤックスへの加入が正式発表された日本代表DF冨安健洋がDF板倉滉との再会を果たした。
度重なる怪我に悩まされた冨安は、アーセナル在籍時の昨年10月5日サウサンプトン戦に途中出場で復帰したものの再離脱。今年2月に右膝の再手術を行い、7月には双方合意のもとアーセナルとの契約解除が発表されていた。その後は無所属となっていたが、今月16日に26年6月までの短期契約でアヤックスへの加入が発表された。
クラブは公式インスタグラムを更新し、冨安がクラブハウスを訪れた様子を投稿した。冨安は年代別代表、日本代表でもともにプレーする盟友・板倉のユニフォームに触れ、「彼は僕にとって兄のような存在なんだ」と語ると、板倉が「ヘイ、ヘイ、ヘイ、トム!」と笑顔で登場。
練習開始直前だったようだが、「今、日本人が見えて」と冨安との再会を果たすと熱いハグをかわす。アヤックスのジャージに袖を通した姿を見て、「似合っているじゃん」と語ると、「トムが来ました」と満面の笑みを見せた。
