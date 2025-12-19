ゲームキャラクターが特別にデザイン…京都の新ユニフォームにファン反応「遊び心のあるユニ」「ピクミンかわええー!」
京都サンガF.C.は19日、「明治安田J1百年構想リーグ」において着用するユニフォームのデザインを発表した。
クラブはコンセプトを「Jリーグの歴史が新たな節目を迎える特別な年、百年構想リーグへ挑むにあたり原点回帰の想いを込め、エンブレムに使用している“クラブカラーの紫”をメインカラーに採用しました。紫の濃淡により、クラブが歩んできた歴史の積み重なりを映し出しています。また、“鳳凰の赤”をサイドパネルにアクセントとして配し、未来への力強い飛躍を表現しました」と説明すると、「新たな歴史を刻むための一着です」と続けている。
また、トップスポンサーの任天堂株式会社の協力により、同社のゲームキャラクターである「ピクミン」が特別にデザインされている。
クラブが公式X(@sangafc)で新ユニフォームを発表すると、ファンは「センス良い」「ピクミンかわええー!」「かっこよ!」「めちゃくちゃかわいい」「意外!!」「おー、斬新」「遊び心のあるユニ」「これはすごい」「来たー」などと反応している。
↓背中の「ピクミン」が確認できる画像は
■クラブ公式サイトのユニフォーム発表ページへ
NEW KIT 2026— 京都サンガF.C.【公式】 (@sangafc) December 19, 2025
さぁはじめよう、新しい物語を。https://t.co/EubYGU9jyZ#京都サンガ #sanga #ピクミン #明治安田J1百年構想リーグ pic.twitter.com/XudbE93aqa