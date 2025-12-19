清水が新ユニフォームを発表「かっっっこよ」「特に2ndとGKがいい」「好きです」
清水エスパルスは19日、「明治安田J1百年構想リーグ」において着用するユニフォームのデザインを発表した。
クラブはデザインのコンセプトを「2026年.世界的なフットボールの祭典が行われる年に、Jリーグもまた特別なシーズンを迎える。PUMAはJリーグの歴史が変わる特別な年を記念し、2月から6月にかけて行われる移行期シーズンのために、“HEAT OF FOOTBALL”をPUMA契約全チームで共通コンセプトにした、特別デザインユニフォームを制作。日本のフットボール界にも熱狂を響かせる。」と説明している。
クラブが公式X(@spulse_official)に新ユニフォームを発表すると、ファンは「かっっっこよ」「イイネ!!」「特に2ndとGKユニイケてる!」「良い」「こういう柄好き」「好きです」「何枚買おうかな?」「2ndとGKがめっちゃいい!」などと反応している。
