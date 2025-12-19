福岡、下部組織出身・中央大FW北浜琉星の27シーズン加入を発表「育ててくれたクラブに戻れる喜びと覚悟を胸に…」
アビスパ福岡は19日、中央大FW北浜琉星の2027シーズン加入内定を発表した。
2004年7月15日生まれの北浜は福岡U-15、福岡U-18でプレー。中央大を経て、“古巣”に復帰することとなり、クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「この度、2027シーズンより、アビスパ福岡に加入することになりました中央大学の北浜琉星です。アビスパ福岡のアカデミーで6年間育てて頂き、再びアビスパ福岡のエンブレムの下で戦えることに熱い思いを抱いています。自分を育ててくれたクラブに戻れる喜びと覚悟を胸に、ピッチで勝利に貢献できる選手になります。そしてここに至るまで支えてくれた家族、チームメイト、スタッフ、日頃から応援してくださる全ての方々へ恩返しができるよう日々謙虚に精進していきます。アビスパ福岡のファン、サポーターの皆様、応援よろしくお願いします。」
以下、クラブ発表のプロフィール
●FW北浜琉星
(きたはま・りゅうせい)
■生年月日
2004年7月15日
■出身地
福岡県福岡市
■身長/体重
180cm/75kg
■経歴
長住SSC-福岡U-15-福岡U-18-中央大
