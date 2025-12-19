いちごに甘さをひとかけ！冬の定番「れん乳仕立てソース」を、今年は3種類のマイメロディ 限定デザインで
いちごとギンガムチェックの組み合わせがかわいすぎる、特別デザイン
甘みを増したいちごが、店頭に並びはじめる頃。“いちごをもっと楽しみたい”そんな気持ちに応えてくれるのが、れん乳仕立てのポーションソース「いちごにかけましょ」。マイメロディとコラボした限定パッケージが今年も帰ってきました。
今回のパッケージは、赤のギンガムチェック柄とマイメロディの愛らしい表情が描かれた3種類。どれも見ているだけで気分が上がるデザインです。
■れん乳仕立てのまろやかソースが、いちごの魅力を引き立てる
「いちごにかけましょ」は、加糖れん乳よりも糖類60％オフ、カロリーも25％オフに抑えた、いちごのおいしさを引き立てるれん乳仕立てのソース。まろやかな甘みとコクが特徴で、口に入れた瞬間、いちごの甘酸っぱさと絶妙なバランスで調和します。
ポーションタイプなので、使いたいときに欲しい分だけ取り出せる手軽さも魅力のひとつ。デザートにひとかけするだけで、シンプルないちごが、ちょっと特別なごほうびスイーツに早変わりします。
さらに、少量使いができる個包装タイプだから、お菓子作りや朝食のアレンジにもぴったり。ヨーグルトやパンケーキ、アイスクリームなど、アイデア次第で楽しみ方は広がります。
■かわいいだけじゃない。うれしい機能と“選ぶ楽しさ”も
今回は3種類のパッケージから選べる仕様に。マイメロディファンはもちろん、いちご好きな方、ちょっとしたギフトを探している方にもおすすめです。デザインのかわいさだけでなく、機能性もばっちり。常温保存が可能で、賞味期間は180日。メロディアンのスペシャルサイトや公式SNSでは、アレンジレシピも紹介されており、使う楽しみも広がります。
■商品概要
商品名：マイメロディ いちごにかけましょ
包装形態：ポーション
内容量：11グラム×5個
保存方法：常温保存
賞味期間：180日間
希望小売価格：142円(税込)
販売場所：全国の量販店・通販
発売日：2025年12月1日より順次発売
©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663166
使い方自在なれん乳仕立てソースは、ちょっとの工夫でおいしさのバリエーションが広がります。選べるデザインのマイメロディと一緒に、あなただけの“いちごの楽しみ方”を見つけてみて。
文＝今田香