コーセル <6905> [東証Ｐ] が12月19日昼(11:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結営業損益は6.5億円の赤字(前年同期は6.3億円の黒字)に転落し、従来の6.2億円の黒字予想から一転赤字で着地。

併せて、通期の同損益を従来予想の26.2億円の黒字→8.1億円の赤字(前期は6.2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結営業損益は1.5億円の赤字(前年同期は600万円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結営業損益は2.7億円の赤字(前年同期は0.5億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の0.9％→-4.5％に急悪化した。



株探ニュース

