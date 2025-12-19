19日前引けの日経平均株価は反発。前日比567.16円（1.16％）高の4万9568.66円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1252、値下がりは292、変わらずは58と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を157.43円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が90.92円、東エレク <8035>が87.24円、フジクラ <5803>が19.72円、リクルート <6098>が18.65円と続いた。



マイナス寄与度は11.87円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が7.86円、任天堂 <7974>が7.52円、ＴＤＫ <6762>が7.27円、京セラ <6971>が4.41円と並んだ。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、銀行、機械が続いた。値下がり上位にはその他製品、水産・農林、海運が並んだ。



株探ニュース

