ETF売買動向＝19日前引け、野村マレシア、ＷＴ金が新高値 ETF売買動向＝19日前引け、野村マレシア、ＷＴ金が新高値

19日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比30.0％減の1228億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同28.8％減の878億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> 、東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> 、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジなし） <2861> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> など7銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が3.60％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 日経２２５カバード・コール <2858> は3.08％安と大幅に下落した。



日経平均株価が567円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金547億3100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均845億1100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が68億9600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が66億7500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が57億5900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が48億9600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が33億1300万円の売買代金となった。



株探ニュース

